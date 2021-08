NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street dürften am Mittwoch zunächst mit etwas Erleichterung auf die Stagnation der US-Inflationsrate auf hohem Niveau reagieren. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,15 Prozent höher bei 35 317 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 dürfte ebenfalls ein wenig zulegen.

"Der Handlungsdruck auf die US-Notenbank (Fed) hat nicht weiter zugenommen, er ist aber auch nicht geringer geworden", fuhr Altmann fort. Die Fed werde nicht darum herumkommen, entweder bereits bei der Notenbanker-Tagung in Jackson Hole oder zumindest im Rahmen einer ihrer nächsten Sitzungen einen Zeitplan für die Rückführung der monatlichen konjunkturstützenden Anleihenkäufe zu kommunizieren. Eine derartige geldpolitische Straffung kann sich nachteilig für den Aktienmarkt auswirken, weil andere Anlageklassen dann wieder attraktiver werden.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von Coinbase im vorbörslichen US-Handel um gut zwei Prozent. Die größte US-Handelsplattform für Cyber-Währungen wie Bitcoin hatte im zweiten Quartal trotz des vorerst jähen Endes der Rekordjagd am Kryptomarkt prächtig verdient. In den drei Monaten bis Ende Juni schoss der Gewinn im Jahresvergleich um rund 4900 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro) in die Höhe. Zuletzt ging es bei den Preisen von Bitcoin und Co. zwar schon wieder deutlich nach oben, dennoch erwartet das Unternehmen geringeres Wachstum. Insofern brach bei den Coinbase-Anlegern zur Wochenmitte auch keine Jubelstimmung aus./la/jha/