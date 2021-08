Certis Biologicals verstärkt die internationale Belegschaft, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden

Um der steigenden Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln auf biologischer Basis gerecht zu werden, hat Certis Biologicals heute die Verstärkung seines Teams in der Firmenzentrale bekannt gegeben. Tarang Srivastava ist ab sofort als Head of International Business für die Geschäftsstrategie und die finanziellen Ziele auf den internationalen Märkten verantwortlich und arbeitet mit Vertriebspartnern, externen Geschäftspartnern und internen Teams zusammen, um den weltweiten Ausbau der biologischen Produkte zu fördern. Srivastava wird sich auf die Bereitstellung von Lösungen für Landwirte auf den europäischen Märkten konzentrieren. Srivastava war zuvor bei Bharat Certis Insecticide Limited für die Muttergesellschaft Mitsui & Co. tätig und bringt für seine neue Aufgabe umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau globaler Marktpositionen mit.

Amanda Eade verstärkt das globale Marketingteam als Global Portfolio Manager für Bioinsektizide und Bioherbizide. Sie ist für die Bewertung der Marktkapazitäten für das bewährte Portfolio an biobasierten Insektizid- und Herbizidlösungen von Certis zuständig, darunter die Produkte des Bt-Portfolios, Firefighter, Requiem Prime und Homeplate. Eade bringt weitreichende Erfahrungen aus Tätigkeiten bei Open Book Extracts als Operations Manager, bei BASF als Portfoliomanagerin und bei Dow Agrisciences als Vertriebsbeauftragte mit.

„Derzeit vertreibt Certis Biologicals biobasierte Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit, und wir beobachten einen wachsenden Bedarf in Bereichen, in denen synthetische Chemikalien immer knapper werden und die gesetzlichen Auflagen hoch sind“, so Amy O’Shea, Präsidentin und CEO. „Wir wollen sicherstellen, dass jeder Landwirt unabhängig von seinem Standort Zugang zu unserem Portfolio hat, und wir glauben, dass diese Neuzugänge in unserem Team entscheidend dazu beitragen werden, dieses Ziel zu erreichen.“

Die Neuzugänge Srivastava, Mitani und Eade folgen auf die Ankündigung von Certis Biologicals, dass Rob Gibson zum Global Product Manager berufen wurde und Ryutaro Matsuhashi, Vorstand der Abteilung International Business, seine Rolle bei dem führenden Unternehmen für biologische Produkte erweitert hat, um sich auf das Wachstum in Lateinamerika zu konzentrieren. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat Matsuhashi das Portfolio des Unternehmens in Brasilien erfolgreich ausgebaut.