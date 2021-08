CureVac zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund zwei Prozent freuen. Auf 56,07 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Mit dem Anstieg auf 56,07 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Da CureVac dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 55,00 EUR ausgelotet. Bei CureVac geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts überlegen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Alle CureVac-Aktionäre reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die Hände.

Fazit: Sind das bei CureVac jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.