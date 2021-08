BERLIN (dpa-AFX) - Erst waren da Lieferando, dann kamen Wolt und Uber Eats hinzu, die zwischen Kunden und Restaurants vermitteln wollen. Mittlerweile radeln zudem in Berlin Gorillas, Flink und Getir um die Wette und gegen die Zeit, um Waren innerhalb weniger Minuten bis an die Haustür zu liefern. Und während die Luft in der Hauptstadt für das Zustellgeschäft immer dünner wird, stört der Dax-Konzern Delivery Hero mit seiner Marke Foodpanda die Party in der Hauptstadt. Dabei will das Unternehmen einiges anders und vielleicht sogar neu machen. Was Delivery Hero umtreibt, was Analysten sagen und wie sich die Aktie macht.

Mit dieser Nachricht hatte kaum einer gerechnet: Als einziges Dax-Unternehmen ohne Deutschlandgeschäft verkündete Delivery Hero Mitte Mai seine Rückkehr nach Deutschland. 2019 hatte der Konzern sein Geschäft hierzulande (Foodora, Lieferheld, Pizza.de) an den damaligen niederländischen Konkurrenten Takeaway.com - heute Just Eat Takeaway (Lieferando) - verkauft.

Foodpanda, so der Name der neuen Marke, solle neben Restaurantbestellungen auch die Möglichkeit bieten, Blumen, Schuhe, Zahnpasta und vieles mehr binnen sieben Minuten geliefert zu bekommen. Die Marke war bislang vor allem im asiatischen Raum stark vertreten. Nach einem mehrwöchigen Test in Berlin kündigte Delivery Hero nun an, seine Dienste ab Herbst auch in Frankfurt/Main, Hamburg und München anzubieten.

Für den Heimatmarkt hat sich Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg keinen Unbekannten herausgesucht. Artur Schreiber verantwortet seit wenigen Wochen das Deutschland-Geschäft und war zuvor dreieinhalb Jahre lang verantwortlich für die Österreich-Tochter mjam. Er hofft, dass die Deutschen mittlerweile auch im Zuge der Corona-Pandemie anders mit Zustelldiensten umgehen. "Ich glaube schon, dass die Kunden mittlerweile auch dafür bereit sind, eine kleine Liefergebühr zu bezahlen."

Der 35-Jährige vermutet, dass diese Bereitschaft auch nach der Krise beibehalten wird. "Die Leute erkennen den Mehrwert der Lieferung." Damit meint er weniger die Lieferung von Pizza und Sushi nach Hause, sondern eher den potenziellen Komfort für Foodpanda-Kunden, die von zu Hause aus ihren Supermarkt- oder Wocheneinkauf in wenigen Minuten erledigen können.

Insgesamt erinnert das Modell Foodpanda gar nicht mehr an einen Lieferdienst nach dem Modell Lieferando, sondern einem Marketplace für allerlei à la Amazon. So will die Delivery-Hero-Tochter nicht nur Restaurantbestellungen ausliefern und Einkäufe zustellen, sondern auch lokale Geschäfte an sich binden und ihnen die digitale Infrastruktur anbieten und in der App listen. Zudem entwickelt das Unternehmen bereits Eigenmarken wie die Kaffeemarke "Everyday Roastery". "Wir wollen Tante-Emma-Läden beim Einstieg in die digitale Welt helfen", wirbt Schreiber.