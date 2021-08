wallstreet:online AG: Management der wallstreet:online-Gruppe erwirbt rund 200.000 Aktien zum aktuellen Börsenkurs

Berlin, 11. August 2021

Thomas Soltau, Co-CEO der wallstreet:online capital AG, hat 175.000 Aktien der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609) zum aktuellen Börsenkurs von 24,30 Euro je Aktie erworben.

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Aufsichtsratsmitglied Marcus Seidel und Finanzvorstand Roland Nicklaus unter anderem im Rahmen der Kapitalerhöhung mehr als 20.000 weitere Aktien erworben und damit ihr Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens bekräftigt.

Um dem Wunsch institutioneller Investoren zu entsprechen und den Free Float der Gesellschaft durch diese Insiderkäufe nicht weiter zu reduzieren, hat Gründer und Mehrheitsaktionär André Kolbinger mehr als 300.000 Aktien verkauft. Insgesamt halten Management und Aufsichtsrat nun mehr als 7% an der wallstreet:online AG[1].

Die Aktie der wallstreet:online AG war zuletzt wieder deutlich gestiegen. Erst vor wenigen Tagen hatten die Analysten von GBC Research das Kursziel von 29,00 auf 37,70 Euro erhöht. Das Bankhaus Metzler hatte Ende Juli ein Kursziel von 35,00 Euro ausgegeben. Auf Basis des aktuellen Kurses entspricht das einem Wachstumspotenzial von mehr als 40 Prozent.

Am 23. August wird das Unternehmen seine vorläufigen Halbjahreszahlen bekanntgeben, einen Tag später lädt die wallstreet:online AG zur virtuellen Hauptversammlung. Halbjahresbericht und Earnings Call zum 1. Halbjahr 2021 folgen am 13. September. Aktionäre, Analysten und Journalisten finden alle relevanten Informationen auf der folgenden Internetseite: https://www.wallstreet-online.ag/hv



Über die wallstreet:online-Gruppe:

