In kleinen Schritten zu neuen Allzeithochs

Mit einem Anstieg um gut 0,6% hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection auch in dieser Woche wieder eine neue Rekordmarke erreicht. Gegenüber dem diesmal leicht stärker gestiegenen DAX liegt die Outperformance unserer Trader seit dem Start Ende 2015 aktuell bei 12,5 Prozentpunkten. Die durchschnittliche Jahresperformance beträgt Stand jetzt 7,7%, der maximale Drawdown konnte in den gesamten gut 5 ½ Jahren auf 24,4% begrenzt werden.

Die ganz großen Ausreißer gab es in unserem Portfolio diesmal nicht. Der größte Wochenverlierer beklagt einen Kursrückgang von lediglich 0,6%. Auf der anderen Seite kommen die besten Depotwerte auch „nur“ auf Zuwächse von gut 2%. Angeführt wird die Gewinnerliste diesmal von den wikifolios TSI Trendstärke mit Börsenampel von Maximilian König und Special Investments 1 von Ingo Reeps. Beide Musterdepots verbuchen im Vergleich zur Vorwoche einen Wertzuwachs von 2,6%. Wie bei mehreren wikifolios aus unserem Dachwikifolio konnten hier in den vergangenen Tagen jeweils neue Hochs markiert werden.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.



