Umstellung auf „Hebel Long“ rückt näher

Seit knapp acht Wochen nun sind wir bei unseren beiden wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 “einfach Long“ positioniert und folgen damit nahezu eins zu eins dem DAX. In Kürze könnte sich dies bei einer Fortsetzung der aktuellen Trends aber ändern.

Schon zu Wochenbeginn wäre es fast zu einer Veränderung hin zu mehr Risiko gekommen. Am Donnerstagabend war das zuvor stets in der Pluszone liegende Euwax Sentiment mit einem Schlag deutlich auf minus 3,01 Punkte abgerutscht. Ein Fall unter die Marke von minus vier Punkten hätte den Wechsel auf „Hebel Long“ zur Folge gehabt. Tatsächlich waren die Anleger an der Börse Stuttgart auch am Freitag mehrheitlich „bearish“ unterwegs. Wegen des Basiseffekts reichte der Pessimismus aber nicht aus, um den Sentiment-Index weiter nach unten zu drücken. Das Euwax Sentiment stieg auf minus 1,15 Punkte an.