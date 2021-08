Media and Games Invest steigert Umsatz und Marge

09.08.21 DGAP-News: Media and Games Invest SE veröffentlicht ihren Halbjahresabschluss am 18. August 2021 und präsentiert die Q2'21 Ergebnisse auf ihrem Capital Markets Day am 19. August 2021 EQS Group AG | Weitere Nachrichten

23.07.21 DGAP-News: Media and Games Invest SE publishes bond prospectus and applies for listing of Subsequent Bonds on Nasdaq Stockholm EQS Group AG | Weitere Nachrichten

19.07.21 Media and Games Invest SE confirms record date for payment of consent fee EQS Group AG | Weitere Nachrichten