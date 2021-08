Gute Aussichten, sagen die Pafinderminerale für Gold...

Rund um Goldlagerstätten existiert oft einen Hof mit besonders hohen Werten von so genannten Pfadfinder Mineralien. In der Region rund um die berühmte Fosterville Goldmine von Kirkland Lake im australischen Bundesstaat Victoria hat sich Antimon als das wichtigste Pfadfinder Mineral bewährt. Hohe Antimonwerte waren dort stets ein Zeichen dafür, dass die hochgradige Goldmineralisierung ganz in der Nähe war. Das ist der Hintergrund, vor dem man die jüngste Meldung von AIS Resources Limited (TSX: AIS; FRA: 5YHA) zu den Pfadfindermineralen auf seinem Fosterville-Toolleen-Projekt rund 10 Kilometer östlich von Fosterville lesen muss. Die gemessenen Antimon Werte sprengen die Norm und sind so außergewöhnlich hoch, dass das AIS-Management vorsichtshalber nochmals beim Labor nachgefragt hat, ob nicht ein Messfehler vorliegt. Das Labor hat dies nach nochmaliger Überprüfung ausgeschlossen.

Die Pathfinder-Ergebnisse weisen auf erhöhte Werte im östlichen Teil der gebohrten Gebiete hin. Ein extrem hoher Wert von 510 ppm Sb (Antimon) wurde in Bohrloch TRC017 in verwittertem Gestein in einem Tiefenintervall von 14 bis 16 m gemessen. In Spuren wurde auch Gold gefunden, hier lagen die Werte in dem genannten Abschnitt bei 16ppb Au. Das Bohrloch TRC017 befindet sich am östlichen Ende der nördlichen Traverse und das isolierte hohe Ergebnis ermutigt zur Fortsetzung der Exploration in Richtung Osten. CEO Phil Thomas ist zuversichtlich, dass die Heuristik der Pfadfinderminerale auch bei Fosterville Toolleen funktioniert. Beim persönlichen Gespräch verwandte er den Vergleich mit einem Fußballstadion: „Wir wissen, dass wir uns im Oval des Stadions befinden. Jetzt müssen wir noch feststellen, in welcher Richtung genau wir das Gold suchen müssen.“ Zu diesem Zweck seien Bodenproben auf einem 1,5 Quadratmeter großen Gebiet rund um die erhöhten Antimon-Werte geplant. Daran anschließend soll erneut gebohrt werden, zunächst mit dem RC-Gerät und, bei Erfolg, mit dem Diamantbohrer.