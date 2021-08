Aktuell steuert United States Steel (USS) auf seine aktuellen Jahreshochs um 30,00 US-Dollar zu. Eine Beendigung der seit dem Frühjahr laufenden Konsolidierung könnte neuerliche Kaufsignale aktivieren und würde sich für ein kurz- bis mittelfristiges Long-Investment anbieten. Noch aber überzeugt das aktuelle Kursbild nicht, ein Ausbruch steht noch aus.

Infrastrukturausbau beschlossen

Insbesondere der Ausbau der US-Infrastruktur setzt positive Impulse für das Wertpapier von USS, oberhalb von 30,00 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Rallyefortsetzung an 32,37 und 34,86 US-Dollar spürbar an. Ein erweitertes Ziel lässt sich sogar um 37,85 US-Dollar für die Aktie ableiten. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne zwischen 20,54 und 30,00 US-Dollar wäre dagegen als neutral zu bewerten. Erst ein Bruch der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 18,81 und 20,15 US-Dollar dürfte das Papier wieder ins bärische Lager drücken.