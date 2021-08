Erneut verzeichnet die Novavax Aktie einen starken Handelstag. Nachdem der Aktienkurs des US-Biotechunternehmens nach den Quartalszahlen noch deutlich gefallen war, geht es seit dem Tagestief vom Freitag bei 186,05 Dollar stark nach oben, Mittlerweile hat der Aktienkurs von Novavax an der NASDAQ heute in der Spitze 249,50 Dollar erreicht und notiert aktuell mit mehr als 8 Prozent im Plus bei 248,71 Dollar.Charttechnisch spielt ein ...