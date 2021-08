Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für BioNTech-Aktionäre. Schließlich muss die Aktie ein Minus von rund vierzehn Prozent hinnehmen. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Die Bären erhöhen also den Druck – können sich die Bullen davon befreien?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. Schließlich fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch nur rund rund achtundzwanzig Prozent. Diese absolute Bestmarke liegt bei 396,90 EUR. Die Situation ist also mehr als angespannt.

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf den 200-Tage-Mittelwert bei derzeit 148,41 EUR. Nach diesem Indikator befindet sich BioNTech momentan also in Aufwärtstrends. Die kürzerfristigen Trendpfeile weisen nach oben, weil die Aktie oberhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert.

