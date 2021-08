Innoveo ernennt Vinod Kachroo zum Präsidenten, um Geschäftsdynamik und Wachstum weiter zu beschleunigen

NEW YORK, Aug. 11, 2021 /PRNewswire/ -- Innoveo, ein globales Technologieunternehmen und ein Pionier im Bereich der No-Code-Lösungen für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Vinod Kachroo zum Präsidenten bekannt. In seiner neuen Rolle wird sich Vinod auf die Steuerung der Produktstrategie und Partnerschaften, die Skalierung der Lieferung, die Steigerung des Markenbewusstseins und die Beschleunigung der Dynamik und des Wachstums von Innoveo konzentrieren.

Als früher Pionier der No-Code-Entwicklung hat sich Innoveo schnell als Partner für die Umsetzung digitaler Strategien für Tier-1-Unternehmen in den Bereichen Versicherungen, Banken, Immobilien und Gastgewerbe etabliert. Nach der jüngsten Fokussierung auf Nordamerika hat Innoveo mehrere neue Großkunden gewonnen, die vertraglich vereinbarten wiederkehrenden Umsätze mehr als verdoppelt und eine beeindruckende Vertragspipeline aufgebaut, die sich ab 2020 vervierfacht hat.

„Wir freuen uns, dass Vinod unser Führungsteam verstärkt, da wir Versicherungs-, Bank- und Gastgewerbeunternehmen bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien in einer digital vernetzten Welt unterstützen", sagte Amir Ghaffar, CEO von Innoveo. „Vinods umfangreicher Hintergrund in der Versicherungsbranche und als Technologieführer wird Innoveo dabei helfen, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen, unsere Produkt-Roadmap und -Strategie zu stärken, strategische Allianzen aufzubauen und unsere Marktpräsenz in dieser Zeit der Marktdynamik und des Wachstums für uns zu erweitern

Vinod hat sich in der Versicherungsbranche einen Ruf als transformative Führungspersönlichkeit erworben, die in einer Reihe von Unternehmen - von Tech-Start-ups bis hin zu globalen Fortune-100-Versicherern - bedeutende Ergebnisse erzielt hat. Zuletzt war er als Präsident und COO bei SE2 tätig, einem Anbieter von Versicherungstechnologie und -dienstleistungen, der sich auf die Lebensversicherungs- und Rentenbranche konzentriert. Im Laufe seiner über 30-jährigen Karriere hat sich Kachroo als Innovationsführer im Bereich Versicherungen und Finanzdienstleistungen etabliert und für Unternehmen wie Tata Consultancy Services, MetLife, Prudential und AIG gearbeitet.

„No-Code-Plattformen revolutionieren die Landschaft der Anwendungsentwicklung grundlegend. Geschäfts- und Technologie-Teams können Anwendungen der Unternehmensklasse entwerfen, konfigurieren und bereitstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen, und so wichtige Ressourcen freisetzen", so Vinod Kachroo, President von Innoveo. „Ich freue mich sehr, bei diesem einzigartigen Schweizer Traditions- und Versicherungs-DNA-Unternehmen einzusteigen und ein talentiertes globales Team in dieser nächsten Phase des beschleunigten Wachstums zu leiten."

Über Innoveo

Innoveo ist ein Cloud-natives SaaS-Unternehmen und ein Pionier der No-Code-Technologie. Unser Ziel ist es, die digitale Transformation zu beschleunigen und Omnichannel-Lösungen für Versicherer, Banken und das Gastgewerbe bereitzustellen. Mit unserer funktionsreichen No-Code-Plattform Innoveo Skye können wir Tier-1-Unternehmen nachweislich dabei unterstützen, Innovationen zu entwickeln, Technologielandschaften zu vereinfachen, digitale Ökosysteme zu nutzen und die Markteinführung zu einem Bruchteil der Kosten und ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben zu beschleunigen. Innoveo hat über 500 Anwendungen geliefert und weltweit Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde Dollar abgewickelt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.innoveo.com

