CECONOMY AG aktualisiert Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21

Fast das gesamte laufende Geschäftsjahr 2020/21 der CECONOMY AG („CECONOMY") wurde durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst. Langanhaltende temporäre Marktschließungen und weitere Restriktionen des stationären Handels führten insbesondere im Kernmarkt Deutschland zu erheblichen Auswirkungen auf das Geschäft: hier konnten die Märkte - nach annähernd sechsmonatigen Schließungen und massiven Einschränkungen - erst im Juni 2021 wieder vollständig öffnen.Dank einer anhaltend hohen Kundennachfrage nach Consumer Electronics in weniger von COVID-19-Restriktionen betroffenen Ländern und eines starken Wachstums im Online-Geschäft konnte CECONOMY den währungs- und portfoliobereinigten Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Das bereinigte EBIT lag im Neunmonatszeitraum 2020/21 mit 106 Mio. € lediglich um 7 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres (9M 2019/20: 113 Mio. €).Basierend auf der bisherigen Geschäftsentwicklung sowie den derzeitigen Erkenntnissen, insbesondere in Bezug auf Nachholeffekte und das Kundenverhalten seit Wiedereröffnung der Märkte, nimmt der Vorstand der CECONOMY nach Aussetzung der Prognose am 11. Februar 2021 nun eine Aktualisierung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 vor. Die Unsicherheiten bezüglich der weiteren Pandemieentwicklung bleiben auch angesichts der Volatilität der regulatorischen Maßnahmen bestehen. Die Prognose erfolgt daher unter der Annahme, dass es zu keinen neuen Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie im verbleibenden Zeitraum des Geschäftsjahres kommt, die das stationäre Geschäft erneut beeinträchtigen.