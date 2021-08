UmweltHaus und UmweltQuartier - nachhaltiges Doppel am Nürnberger Nordwestring (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die beiden Immobilienprojekte der UmweltBank am Nürnberger

Nordwestring haben ihre Namen: Als "UmweltHaus" entsteht auf dem ehemaligen

GfK-Gelände der neue Hauptsitz der Bank, der wiederum ein Teil des neuen

Stadtquartiers "UmweltQuartier" wird. Für die Umsetzung ihres neuen

Firmengebäudes hat sich die UmweltBank nach einem europaweit ausgelobten

Architekturwettbewerb im vergangenen Jahr für den erstplatzierten Entwurf des

Architekturbüros Spengler Wiescholek aus Hamburg entschieden. Der Baubeginn ist

für 2022 geplant, 2024 soll das Projekt abgeschlossen und für die Mitarbeitenden

der UmweltBank bezugsfertig sein.



"Wir wollen eine offene, flexible und vernetzte Arbeitswelt schaffen, die

unseren Mitarbeitenden Raum zur Entfaltung schenkt und dabei Ökologie und

Ökonomie vereint", sagt UmweltBank-Vorstand Goran Basic. "Unser energie- und

ressourcenschonendes Gebäudekonzept steht dabei für die Werte, die uns als

UmweltBank ausmachen." Um ihrem besonderen Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu

werden, baut die grüne Bank ihren Firmensitz als Holzhybridgebäude mit 13

Vollgeschossen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nachwachsende Rohstoffe und höchste ökologische StandardsNeben dem Einsatz nachwachsender Rohstoffe spielen bei der Bauausführung auchviele weitere ökologische Aspekte eine zentrale Rolle. So realisiert dieUmweltBank das Objekt als eines der ersten Bürogebäude in Deutschland nach demEnergieeffizienz-Standard "KfW Effizienzhaus 40 EE" und strebt einePlatin-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)an. "Wir prüfen derzeit intensiv, wie wir unser innovativesNachhaltigkeitskonzept mit baurechtlichen und finanziellen Notwendigkeitenzusammenbringen können", erklärt Christine Backert, Projektleiterin für dasUmweltHaus.Ganzheitliches Energiekonzept für das gesamte QuartierEine zentrale Rolle für die besondere Nachhaltigkeit spielt das umfassendeEnergiekonzept, das derzeit für UmweltHaus und UmweltQuartier erarbeitet wird.Vorgesehen sind - neben der Erzeugung von eigener Solarenergie - unter anderemdie Energiegewinnung mit Wärmepumpen über Erdwärme sowie Maßnahmen zureffizienten Wärmedämmung und -rückgewinnung.Dass der Strom im UmweltHaus mit der Kraft der Sonne erzeugt werden soll, istnaheliegend. Weil aber die Dachflächen allein nicht ausreichen, um denEnergiebedarf des Gebäudes zu decken, werden auch die Fassaden zu einem großenTeil mit Photovoltaikmodulen ausgestattet. Dies ist in dieser Größenordnungeinzigartig in der Region. Der so gewonnene saubere Strom ist Teil eines