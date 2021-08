---------------------------------------------------------------------------

freenet Group setzt profitable Entwicklung fort - Guidance für EBITDA und Free Cashflow angehoben



- EBITDA wächst um +3,9% ggü. H1/20 auf 222,3 Millionen Euro

- Mobilfunk-EBITDA stabil, TV und Medien-EBITDA +28,8% ggü. H1/20

- Free Cashflow1 steigt um +11,8% auf 112,2 Millionen Euro

- Abonnentenzahl steigt um 190,4 Tausend Kunden (+2,2%) ggü. H1/20 auf 8,681 Millionen



- Vorstand hebt Guidance für EBITDA und Free Cashflow an

Büdelsdorf, 11. August 2021 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr sowie das zweite Quartal 2021 bekanntgegeben.



Konzern: EBITDA und Free Cashflow deutlich im Plus



In Mio. EUR bzw. H1/21 H1/20 Delta Q2/21 Q2/20 Delta lt. Angabe

Umsatzerlöse 1.239,0 1.271,0 -32,0 619,9 622,1 -2,3 EBITDA 222,3 213,9 8,4 113,5 109,7 3,8 Free Cashflow 112,2 140,7 -28,5 52,7 90,8 -38,1 Free Cashflow ohne 112,2 100,3 11,9 52,7 47,4 5,3 Sunrise-Beitrag1

Abonnenten-Kunden- 8.680,8 8.490,4 190,4 8.680,8 8.490,4 190,4 stamm2 (in Tsd.)

Nachdem das erste Quartal 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie noch durch massive Einschnitte in das wirtschaftliche und soziale Leben geprägt war, hat sich die Lage während des zweiten Quartals entspannt. Die pandemiebezogenen Maßnahmen wurden aufgrund der sinkenden Fallzahlen in Deutschland sowie der steigenden Impfquote sukzessive gelockert. Gleichlaufend konnte auch der Einzelhandel wieder öffnen, sodass Ende Juni fast alle mobilcom-debitel Shops und GRAVIS Stores wieder geöffnet waren. Ebenso wurden im Verlauf des zweiten Quartals Reisebeschränkungen schrittweise gelockert, was einen positiven Effekt auf die Roaming-Aktivitäten hatte.



Größere Nachholeffekte blieben zwar insgesamt aus, dennoch blickt die freenet Group auf ein sehr erfolgreiches zweites Quartal sowie erstes Halbjahr 2021 zurück. Der Bestand an hochwertigen Abonnenten-Kunden steigt gegenüber dem Jahresende (8,610 Millionen) um +0,8% auf rund 8,681 Millionen (H1/20: 8,490 Millionen). Die Zahl eigener Kunden ist damit im zweiten Quartal um 33,2 Tausend (+0,4%) und im Vorjahresvergleich um 190,4 Tausend Kunden (+2,2%) gewachsen. Eine insgesamt starke Leistung unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation sowie der Tatsache, dass freenet TV in den letzten zwölf Monaten aufgrund der weiterhin profitablen Preiserhöhung knapp 160,0 Tausend Kunden verloren hat.