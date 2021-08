ProcessMAP beschleunigt analysegesteuerte SGU- und ESG-Innovationen durch neueste Plattformversion

Die ProcessMAP Corporation, ein führender Anbieter datengesteuerter Softwarelösungen für die Bereiche Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (SGU), unternehmerische Sozialverantwortung (Environmental, Social and Governance, ESG) und operatives Risikomanagement (Operational Risk Management, ORM), hat heute bekannt gegeben, dass in der ersten Jahreshälfte 2021 mehr als 150 Innovationen auf den Markt gebracht wurden, um den sich rapide verändernden Bedürfnissen von Kunden in den Bereichen digitale Transformation, Datenanalysen, Erfüllung behördlicher Vorschriften und Risikomanagement gerecht zu werden.

Wesentliche Innovationen und Verbesserungen in der ersten Jahreshälfte 2021