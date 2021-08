Biontech bis Plug Power und Apple – unser Börsendienst

Liebe Börsianer, Biontech ist ein Paradebeispiel für Volatilität und zeigt, wie schnell man an der Börse aktiv werden muss und kann. Handeln. Wir finden - ein (unser) Börsendienst – hier zu finden - muss drei Attribute haben: Sofortige Ansprechbarkeit für die Leser, Schnelligkeit in der Umsetzung und seriös gute Empfehlungen. Wir wollen das aber auch einmal beispielhaft unterlegen. Unser Gedanke am Mittwoch Nachmittag – Biontech lag fast 18% im Minus – Zeit für einen “Kontertrade”. Ebenso wie schon einmal im Mai. Damals stand der Markt unter Schock nach den Aussagen Joe Bidens, unser Gedanke war jedoch – das ist übertrieben im Kursrutsch. Beschlossen um 15.30 Uhr, beim Leser inclusive Produkt 10 Minuten später. Schaut einfach, wie dies bei uns aussieht. Denn – wenige Stunden später konnten wir Verzug vermelden und unsere Abonnenten hatten einen schönen Gewinn von 25%, einen Tag später waren es sogar 40 Prozent.

Liebe Abonnenten, Im Video bespricht Daniel unsere kurzfristigen Trades auf den DAX und einige grundsätzliche Aspekte zu Inline-Optionsscheinen und die jüngsten Aktionen und Depots und Hotlist. Richtig Musik ist am Donnerstag bei Biontech und CureVac. Nachdem wir unseren Bear auf Biontech im Plus von der Hotlist genommen haben, geben wir euch jetzt den Konter-Trade und nehmen den Bull KE127A mit Hebel 2 auf die Hotlist. Eigentlich sind solche komplett umgedrehten Trades bei uns eher unüblich, aber die Bewegung war innerhalb von Stunden extrem. Biontech bleibt eine spannende Aktie und es gibt weiterhin viel Phantasie in diesem Impfbereich, auch hinsichtlich jährlicher Impfungen. Diesen Faktor darf man nicht außer Acht lassen und er könnte die Impfaktien auf Jahrzehnte profitabel machen.

Die Tradingidee auf Biontech ging voll auf. Kassiert die Gewinne in der WKN KE127A. Wir nehmen den Schein mit rund 25 Prozent Gewinn wieder von der Hotlist. Wir wünschen einen schönen Abend und melden uns morgen mit einem ausführlichen Video, in dem es auch um das Risikomanagement im Depot geht.

Somit, liebe aktiv handelnde an der Börse, Feingold Research hat es sich als Börsendienst auf die Fahnen geschrieben, Euch “an die Hand zu nehmen” bei Eurem Vermögensaufbau, bei Eurem Handeln am Finanzmarkt. Was bedeutet das? Bei den meisten Börsenmagazinen und Börsendiensten gibt es Empfehlungen nach dem Motto “Friss oder Stirb”. Bei uns wird jeder Trade, jeder Kauf oder Verkauf erklärt. Bei uns werden die an die Hand genommen, die basic einsteigen wollen mit ETFs oder Aktien pur oder niedrig gehebelten Aktien im Markenwertportfolio. Bei uns gibt es den großen Börsendienst für all umfassenden Service über alle Anlageklassen hinweg, von Gold bis Bitcoin über Währungen und Aktien.