Aktien New York Rekord für Dow und S&P 500 nach Inflationsdaten In den USA hat sich der Rekordlauf an der Wall Street am Mittwoch fortgesetzt. Es herrsche Erleichterung, dass die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten stagniere, wenn auch auf hohem Niveau, hieß es. Der Dow Jones Industrial (DJI) kletterte …