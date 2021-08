Rackspace Technology und Arthrex modernisieren gemeinsam die Patientenerfahrung nach der Operation

Jetzt hat Arthrex mit Rackspace Technology zusammengearbeitet, um die Patientenerfahrung nach der Operation zu modernisieren. Dazu haben die Unternehmen ein digitales Kommunikationsportal aufgebaut, das auf Amazon Web Services (AWS) basiert. Die Cloud-Lösung bietet Chirurgen anpassbare Vorlagen für postoperative Berichte, die schnell mit Patientendaten ausgefüllt und den Patienten bei Bedarf über eine sichere HIPAA-konforme Schnittstelle zugänglich gemacht werden können. Als Teil der Lösung nutzte Rackspace Technology die Skalierbarkeit von AWS und seine äußerst sichere Infrastruktur zum Hochladen und Freigeben umfassender postoperativer Berichte, einschließlich Bild- und Videodateien, die direkt über die medizinische Bildgebungstechnologie von Arthrex im Operationssaal erfasst werden.

Die Cloud-Lösung wurde zusammen mit einer mobilen App entwickelt, die Rackspace zuvor für den Download von Medien und Metadaten aus der medizinischen Bildgebungstechnologie von Arthrex entwickelt hatte. Die Daten wurden zu Forschungszwecken und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen vor Ort gespeichert. Rackspace Technology hat dann den Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und den Amazon Relational Database Service for MySQL (Amazon RDS for MySQL) genutzt, um relevante Daten mit der Cloud zu verknüpfen, in der sie für Patienten freigegeben werden können.