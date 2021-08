Cloudreach und AWS unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung zur Beschleunigung der weltweiten Einführung des Cloud-Computings

Cloudreach, ein führendes unabhängiges Unternehmen im Bereich der Multi-Cloud Services, und Amazon Web Services (AWS), gaben heute eine neue Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit bekannt. Die weitreichende Vereinbarung wird das gemeinsame Vorhaben der Unternehmen zur Markteinführung beschleunigen und Investitionen in die Software-Innovation von Cloudreach, die geografische Expansion und die Gründung einer Talent Academy beinhalten.

Diese Vereinbarung baut auf der bereits seit 12 Jahren bestehenden Beziehung zwischen Cloudreach und AWS auf. Cloudreach wird in Nordamerika und Europa expandieren, auch in neue Gebiete wie Kanada, Polen, Spanien und die nordischen Länder. Darüber hinaus wird Cloudreach bedeutende Investitionen in Software tätigen und seine Dienste SMART Migration und SMART Modernization weiter entwickeln. Diese Dienste wurden dafür konzipiert, die Cloud-Einführung in Unternehmen durch intelligente Automatisierung zu beschleunigen und mehr Kunden dabei zu unterstützen, die Vorteile der AWS-Services weitaus effizienter zu nutzen.

Cloudreach-CEO Brooks Borcherding sagte: “Nach 12 Jahren der Zusammenarbeit mit AWS freuen wir uns sehr über den Eintritt in diese neue Wachstumsphase. Gemeinsam werden wir uns darauf konzentrieren, das Versprechen der Cloud durch neue, softwarebasierte Funktionen in Verbindung mit den besten Praktiken und Fachkenntnissen der Branche zu erfüllen. Für unsere Kunden wird dies bedeuten, dass sie die AWS-Cloud effizienter und mit größerer Zuversicht einführen und eine kürzere Zeit bis zur Wertschöpfung erreichen.”

Start der Cloudreach Talent Academy

Eine wichtige Initiative im Rahmen der Vereinbarung ist die Schaffung einer Talent Academy. Diese Akademie soll Hunderte von unterschiedlichen und vielversprechenden Kandidaten zur nächsten Generation von Cloud-Experten ausbilden. Für die Aufnahme in das Programm sucht Cloudreach Kandidaten mit einer Leidenschaft für den Aufbau einer Cloud-Karriere, auch wenn sie keinen technischen Hintergrund haben, und möchte ihre technische Entwicklung zügig vorantreiben.

Das Programm wird mehr Talente in die AWS-Community holen und Kandidaten einen Weg bieten, ihre AWS-Fähigkeiten zu erwerben und zu verbessern. Die Talent Academy ist deshalb so einzigartig, weil sie den Schwerpunkt auf die Gewinnung eines vielfältigen Pools von Bewerbern legt, die traditionell keine technische Laufbahn gewählt haben. Cloudreach erwartet, dass Hunderte von Kandidaten die AWS-Zertifizierung erlangen und praktische Erfahrungen als Cloud-Berater, Ingenieure, Architekten und Entwickler sammeln werden.