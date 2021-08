Techtronic Industries erzielt außergewöhnliches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 12.08.2021, 00:36 | 39 | 0 | 0 12.08.2021, 00:36 | Das globale Unternehmen für Elektrogeräte und Bodenpflegeprodukte mit Sitz in Hongkong, Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI“ oder die „Gruppe“) (Tickersymbol: 669, ADR-Symbol: TTNDY), hat seine Geschäftsergebnisse für den 6-Monats-Zeitraum bis 30. Juni 2021 bekannt gegeben. Im ersten Halbjahr 2021 erzielte die Gruppe ein überragendes Ergebnis und steigerte den Umsatz um 52,0 % auf 6,4 Mr. USD. Die Bruttomarge stieg zum 13. Mal in Folge auf 38,6 %, und das Wachstum bei EBIT, Nettogewinn und Ergebnis je Aktie übertraf das Umsatzwachstum. Das EBIT stieg um 57,4 % auf 572 Mio. USD, der Nettogewinn um 57,9 % auf 524 Mio. USD und das Ergebnis je Aktie um 57,8 % auf etwa 28,62 US-Cent. Außergewöhnliches Umsatzwachstum von 52,0 %

Umsatzwachstum von 71,5 % innerhalb von 2 Jahren im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019

Starkes Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen und Regionen

Die Bruttomarge wuchs zum 13. Mal in Folge und stieg auf 38,6 % – ein Anstieg um 58 Basispunkte

Anstieg des Nettogewinns um 57,9 % auf 524 Mio. USD Finanz-Highlights im ersten Halbjahr 2021 2021* USD Millionen 2020 USD Millionen Veränderung Umsatzerlös 6.394 4.206 +52,0 % Bruttogewinnmarge 38,6 % 38,0 % +58 Basispkt. EBIT 572 363 +57,4 % Den Aktionären zurechenbarer Gewinn 524 332 +57,9 % Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 28,62 18,14 +57,8 % Zwischendividende je Aktie (ungefähre Beträge in US-Cent)







