Kantar von unabhängigem Forschungsinstitut als „Strong Performer“ in Kundenanalysebericht ausgezeichnet Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 12.08.2021, 00:47 | 19 | 0 | 0 12.08.2021, 00:47 | Kantar, das weltweit führende Unternehmen für datengesteuerte Analysen und Markenberatung, feiert heute seine Aufnahme als „Strong Performer“ in den Bericht The Forrester Wave: Customer Analytics Service Providers, Q3 2021. The Forrester Wave stellt fest: Kantar „zeichnet sich durch die Analyse von Kundenbindungen aus und demonstriert die Fähigkeit, 'stille Abwanderung' zu definieren und vorherzusagen – ein besonders schwieriges Problem für Einzelhändler.“

Darüber hinaus zeichnet sich der Anbieter durch die Analyse des Customer Lifetime Value und der Preisgestaltung aus und hat bereits das Treuepunkteprogramm eines Hotelriesen umgestaltet.

Die Kundenzufriedenheit ist bei Kantar „sehr hoch“, und damit auch die Kundenbindung.

Kantar hat beim Kriterium Ausführungsplan mit am besten abgeschnitten. Nach Angaben von Forrester hat Kantar zahlreiche Empfehlungen von Referenzkunden erhalten: „Mehrere Kundenreferenzen unterhalten langfristige Beziehungen zu dem Anbieter, wobei einer feststellte: „Wir sehen sie als einen starken Marktführer an. Sie bieten das Beste vom Besten“. Unternehmen, die ihre Kunden quantitativ und qualitativ verstehen wollen, sollten eine Partnerschaft mit Kantar in Betracht ziehen.“ Chris Petranto, Global Head of Kantar Analytics, ist sehr erfreut über die Auszeichnung: „Seit dem Start von Analytics Practice im Jahr 2018 haben wir uns unermüdlich darauf konzentriert, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ein möglichst tiefes Verständnis für ihre Kunden zu entwickeln. Die Anerkennung in der Forrester Wave und die Einstufung als Strong Performer sind unserer Meinung nach eine weitere Bestätigung dafür, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, schneller und profitabler zu wachsen.“ Der Forrester Wave: Customer Analytics Service Providers, Q3 2021" kann unter folgender Adresse abgerufen werden: Downloaden Sie The Forrester Wave: Customer Analytics Service Providers, Q3 2021 (kantar.com) Weitere Informationen über die hochentwickelten Analysemöglichkeiten von Kantar finden Sie unter Customer Analytics (kantar.com) -Ende- Über Kantar: Kantar ist das weltweit führende Unternehmen für Daten, Analysen und Beratung. Wir verfügen über ein umfassendes, einzigartiges und umfassendes Verständnis davon, wie Menschen denken, fühlen und handeln; global und lokal in über 90 Märkten. Durch die Kombination der fundierten Fachkenntnisse unserer Mitarbeiter, unserer Datenressourcen und Benchmarks, unserer innovativen Analysen und Technologien unterstützen wir unsere Kunden dabei, Menschen zu verstehen und ihr Wachstum zu inspirieren. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210811005910/de/ WPP Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







