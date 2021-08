Telecom Review stellt fest, dass der Aufbau eines 700-MHz-5G-Netzes die Investitionen ankurbelt und den Telekommunikationsanbietern in China Vorteile bringt

Anfang 2021 hatten China Mobile und China Broadcasting Network (CBN) eine strategische 5G-Kooperationsvereinbarung zum Aufbau und zur gemeinsamen Nutzung eines 700-MHz-5G-Netzes angekündigt. Gemeinsam haben sie in diesem Jahr 480.400 700-MHz-5G-Basisstationen erworben. Laut Guang Yang von Strategy Analytics wird diese Zunahme von Basisstationen im 700-MHz-Band den 5G-Infrastrukturmarkt erheblich ankurbeln und auch ein Katalysator für die 5G-Entwicklung in China sein, da die meisten 5G-Basisstationen in China bisher im 2,6-GHz- oder 3,5-GHz-Band eingesetzt werden.

China Telecom und China Unicom haben außerdem gemeinsam die zentrale Beschaffung von 242.000 5G-Basisstationen eingeleitet und vor kurzem die Ankündigung einer öffentlichen Ausschreibung für das 2,1-GHz-Mobilfunkgerät veröffentlicht, das für das 5G-SA-Bauprojekt im Jahr 2021 benötigt wird.

Telecom Review berichtet, dass die verstärkten 5G-Aktivitäten im 700-MHz-Band die 5G-Investitionen in China vorantreiben und einheimischen Ausrüstungsanbietern wie Huawei zugutekommen werden. Bei den Ausschreibungen von China Mobile und CBN hat Huawei als wichtigster Infrastrukturanbieter auf dem chinesischen 5G-Markt rund 60 % des Gesamtanteils gewonnen. Es wird erwartet, dass Huawei auch im Jahr 2021 der größte Gewinner auf dem chinesischen Markt und der Hauptnutznießer der 5G-CAPEX-Ausgaben in China sein wird.

Telecom Review geht davon aus, dass die 5G-Frequenzen im niedrigen Frequenzbandbereich eine bessere 5G-Netzerfahrung ermöglichen und Unternehmen wie Huawei dabei helfen werden, den wahren Wert von 5G zu demonstrieren, was das Vertrauen der Kunden in die Geschäftskontinuität unter den aktuellen Umständen weiter stärken wird.

