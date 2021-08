Techtronic Industries mit außergewöhnlichem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 12.08.2021, 05:29 | 19 | 0 | 0 12.08.2021, 05:29 | HONG KONG, 11. August 2021 /PRNewswire/ -- Das in Hongkong ansässige globale Stromversorgungs- und Bodenbearbeitungsunternehmen Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Gruppe") (Aktiencode: 669, ADR Symbol: TTNDY) gab seine Ergebnisse für die sechs Monate zum 30. Juni 2021 bekannt. Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2021 außerordentliche Ergebnisse und steigerte den Umsatz um 52,0 % auf 6,4 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich im 13. Halbjahr in Folge auf 38,6%, und das Wachstum bei EBIT, Reingewinn und Ergebnis je Aktie übertraf das Umsatzwachstum. Das EBIT stieg um 57,4% auf 572 Millionen US-Dollar, der Reingewinn stieg um 57,9% auf 524 Millionen US-Dollar und der Gewinn pro Aktie stieg um 57,8% auf rund 28,62 US-Cent pro Aktie. Außerordentliches Umsatzwachstum von 52,0%

Umsatzwachstum von 71,5% über zwei Jahre im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019

Starkes Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen und Regionen

Bruttomarge im 13. Halbjahr in Folge um 58 Basispunkte auf 38,6% gestiegen

Nettogewinnwachstum von 57,9% auf 524 Millionen US-Dollar Finanzielle Leistungshighlights für 1H 2021







20; 21: US $' Millionen 2020 US$' Millionen Veränderung Umsatz 6.394 4.206 +52,0% Bruttogewinnspanne (%) 38,6% 38,0% 58 bps EBIT 572 363 Seite 2 ► Seite 1 von 3





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer