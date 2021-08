Darling Ingredients Inc. berichtet über die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2021

Zweites Quartal 2021

Nettogewinn von 196,6 Millionen US-Dollar oder 1,17 US-Dollar pro verwässerter GAAP-Aktie

Nettoumsatz von 1,2 Milliarden Dollar

Kombiniertes bereinigtes EBITDA von 353,7 Millionen US-Dollar

Der Geschäftsbereich Global Ingredients verzeichnete im 2. Quartal ein Rekord-EBITDA von 221,7 Millionen US-Dollar

DGD, das Joint-Venture für erneuerbare Energien, erzielte ein Rekordquartal und trug mit 132,0 Millionen Dollar zum EBITDA von Darling bei.

Darling kaufte im zweiten Quartal Stammaktien im Wert von etwa 76 Millionen Dollar zurück

Darling übersteigt in den letzten zwölf Monaten erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 1 Milliarde US-Dollar (bereinigtes EBITDA)

1 Milliarde US-Dollar (bereinigtes EBITDA) DGD Norco, LA - Projekt für 400 Millionen Gallonen erneuerbaren Dieselkraftstoff soll Mitte des 4. Quartals 2021 voll betriebsbereit sein

- Projekt für 400 Millionen Gallonen erneuerbaren Dieselkraftstoff soll Mitte des 4. Quartals 2021 voll betriebsbereit sein DGD Port Arthur, TX Projekt für 470 Millionen Gallonen erneuerbaren Dieselkraftstoff soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen werden

Darling meldete für das zweite Quartal 2021 einen Nettoumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettoumsatz von 848,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der auf Darling entfallende Nettogewinn für die drei Monate bis zum 3. Juli 2021 betrug 196,6 Millionen US-Dollar oder 1,17 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 65,4 Millionen US-Dollar oder 0,39 US-Dollar pro verwässerter Aktie im zweiten Quartal 2020.

„Unser globales Ingredienziengeschäft ist weiterhin auf höchstem Niveau und hat im zweiten Quartal ein bereinigtes EBITDA in Rekordhöhe von etwa 222 Millionen US-Dollar erzielt", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients Inc. „Wir sehen weiterhin positive Anzeichen für eine sich erholende Wirtschaft sowohl hier in Nordamerika als auch weltweit, was für eine anhaltende Nachfrage nach Lebensmitteln, Futtermitteln und Kraftstoffen sorgen sollte und Darling in die Lage versetzt, seine Führungsposition in der Branche zu nutzen."