- Die Ankunft des Battista in den USA wird die Gelegenheit für eine erste Hörprobe der einzigartigen „Pure Sound"-Philosophie bieten, die organische Frequenzen für ein emotionales und authentisches EV-Klangerlebnis nutzt

- Sehen Sie den Battista hier zum ersten Mal in Aktion auf den Straßen Kaliforniens: youtube.com/watch?v=5oGiphAGivY

MONTEREY, California, 12. August 2021 /PRNewswire/ -- Der weltweit erste rein elektrische GT-Supersportwagen, der Automobili Pininfarina Battista, hat sein dynamisches Debüt auf den Straßen Kaliforniens gegeben. Der erste Straßenausflug des Battista, Teil eines umfangreichen Veranstaltungsprogramms rund um die Monterey Car Week, markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte von Automobili Pininfarina.

Das Debüt des produktionsreifen Battista gibt US-Kunden eine erste Gelegenheit, die 1.900 PS des Fahrzeugs zu erleben und Eindrücke von seiner markanten, charakteristischen schwarzen Sichtkarbonkarosserie aufzunehmen. Das Fahrzeug wurde in der Fertigungsstätte von Automobili Pininfarina im italienischen Cambiano kunstvoll gefertigt und im Rahmen des kürzlich angekündigten Programms zur maßgeschneiderten Personalisierung gestaltet.

Die Sichtkarbonkarosserie und die präzisionspolierten geschmiedeten Impulso-Räder aus einer Aluminiumlegierung werden ergänzt durch ein kunstvoll zugeschnittenes Interieur mit optionalen Pilota-Sitzen in nachhaltigem schwarzem Leder und gesteppter Iconica Blu Alcantara-Polsterung mit Iconica Blu-Kontrastnähten – vervollständigt durch das Interior Jewellery-Paket in gebürstetem, schwarz eloxiertem Aluminium.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: „Der Battista wird ein aufregendes Gesamterlebnis auf der Rennstrecke und auf der Straße bieten – in der Stadt wie auch auf freier Strecke. Das erste serientaugliche Exemplar unseres rein elektrischen GT-Supersportwagens auf den Highways Kaliforniens zu sehen, signalisiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in seiner Entwicklung. Dies ist ein bedeutender Meilenstein und ein äußerst bereichernder Moment zu einem Zeitpunkt, da wir den ersten Auslieferungen an Kunden noch in diesem Jahr entgegensehen."