Comet Group erzielte Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2021

1. Halbjahr 2021[1]

Nettoumsatzanstieg um 36.2% auf CHF 248.3 Mio. (H1 2020: CHF 182.3 Mio.)

EBITDA-Marge auf 17.8% ausgeweitet (H1 2020: 10.3%)

Free Cash Flow von CHF 15.3 Mio. (H1 2020: CHF 4.5 Mio.)



Ausblick 2. Halbjahr 2021

Anhaltende wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie

Beispielloser Wachstumszyklus im Halbleitersektor

Stetige Erholung in den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, sowie Sicherheit

Supply Chain Management und Investition in Lagerbestände wirken potenziellen

Risiken entgegen

Prognose für Gesamtjahr 2021: Nettoumsatz zwischen CHF 480 Mio. und CHF 500 Mio., EBITDA-Marge zwischen 18.0% und 20.0%

In den ersten sechs Monaten 2021 erzielte Comet ein rekordhohes Ergebnis bei Nettoumsatz und EBITDA. Aufgrund der anhaltenden Digitalisierung setzte die Halbleiterindustrie, der primäre Endmarkt der Gruppe, ihren beispiellosen Wachstumszyklus fort, der Anfang 2020 begann und sich in der ersten Jahreshälfte 2021 beschleunigte. Auch die industriellen Endmärkte Automobil, Luft- und Raumfahrt, sowie Sicherheit befinden sich auf einem stetigen Erholungspfad, wenn auch mit segmentspezifisch unterschiedlichem Tempo. Zusätzlich zu den günstigen wirtschaftlichen Trends konnte die Gruppe dank Neuaufträgen («design and spec wins») und Einführung neuer Produkte im Jahr 2020 weiter Marktanteile gewinnen. Diese Fortschritte sind das Ergebnis der konsequenten Fokussierung des Unternehmens auf die Strategieumsetzung. Die Neuausrichtung der Division X-Ray Systems (IXS) und die geografische Expansion trugen zum starken Ergebnis bei. Die aufgrund der globalen Wirtschaftserholung zunehmenden Verwerfungen in den globalen Lieferketten hatten dagegen keine Auswirkungen auf Comet und ihre Dienstleistungen für die Kunden.