Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX-FLASH Leichte Gewinne - Vortagesrekord bleibt in Sichtweite Der Dax dürfte seinem Vortagesrekord von 15 887 Punkten am Donnerstag zunächst wieder etwas näher kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent höher auf 15 847 Punkte. Der Dax hatte am …