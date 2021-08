---------------------------------------------------------------------------

ProCredit Gruppe: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2021 bei weiterhin starkem Wachstum



- Wachstum der Kundenkredite um 7,7 % und der Kundeneinlagen um 2,5 %

- Ergebnisanstieg von 68 %; Konzernergebnis von 36,4 Mio. EUR entspricht einer Eigenkapitalrendite von 9,1 %



- Rückgang der Risikoaufwendungen führt zu annualisierten Risikokosten von 10 Basispunkten bei verbesserter Portfolioqualität



- Anstieg im Zinsüberschuss resultiert in deutlicher Verbesserung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses auf 64,4 %



- Vorstand hebt, wie im Juli kommuniziert, die Prognose für die Eigenkapitalrendite in 2021 an auf 8,0 % bis 9,5 %



- Erster virtueller Capital Markets Day am 12. Oktober 2021

Frankfurt am Main, 12. August 2021 - Die schwerpunktmäßig in Südost- und Osteuropa tätige ProCredit Gruppe berichtet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2021. Das Wachstum des Kundenkreditportfolios fiel mit 402 Mio. EUR bzw. 7,7 % wie auch in den Vorjahren gewohnt stark aus (H1 2020: +255 Mio. EUR bzw. 5,3 %). Das Konzernergebnis erhöhte sich um 68 % auf 36,4 Mio. EUR (H1 2020: 21,7 Mio. EUR) und entspricht einer deutlich verbesserten Eigenkapitalrendite von 9,1 % (H1 2020: 5,5 %). Auf Basis der guten Finanzergebnisse des ersten Halbjahres hat der Vorstand am 23. Juli 2021 seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 für die Eigenkapitalrendite auf 8,0 % - 9,5 % angehoben (zuvor 6,0 % - 7,5 %).



Das Management der ProCredit bewertet die Halbjahresergebnisse und die Aussichten für die Gruppe positiv: "Wir sind mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden und erkennen dabei besonders an, wie gut es unseren Kollegen und Kolleginnen gelungen ist, unsere Geschäftsstrategie unter sehr schwierigen Marktbedingungen weiter voranzutreiben. Unsere Stärken liegen weiterhin in den engen Beziehungen, die wir zu sorgfältig ausgewählten Kunden pflegen, in unserer Fähigkeit, Kreditrisiken effektiv zu managen, und in unseren hochgradig digitalisierten Geschäftsprozessen. Jetzt, da wir anfangen aus der COVID-19-Pandemie aufzutauchen, blicken unsere KMU-Kunden, die so wichtig für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung sind, mit wachsender Zuversicht in die Zukunft. Wir glauben, dass die ProCredit Banken eine zentrale Rolle dabei spielen können, diesen Kunden weiteren Erfolg zu ermöglichen. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass unser nachhaltiger Geschäftsansatz, der nicht auf der in unseren Märkten derzeit dominierenden aggressiven Vergabe von Konsumentenkrediten beruht, der richtige Weg ist, um einen sinnvollen Beitrag zur Entwicklung dieser Schwellenländer und Gesellschaften zu leisten und dabei nachhaltig Erträge für die ProCredit Gruppe zu generieren."