Medienmitteilung: Leonteq lanciert Angebot an Krypto-Assets in Deutschland und Österreich

Zürich, 12. August 2021



Leonteq lanciert ihr umfangreiches Angebot an digitalen Vermögenswerten in Deutschland und Österreich und geht eine Zusammenarbeit mit der ICF BANK für die Strukturierung und den Vertreib von strukturierten Produkten auf Krypto-Assets ein.



Nach der Erweiterung ihres Angebots an digitalen Vermögenswerten in der Schweiz führt Leonteq nun ihr umfangreiches Angebot an Krypto-Assets in Deutschland und Österreich ein und bietet Produkte mit Bitcoin, Ethereum sowie Aave, Algorand, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Cosmos, EOS, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Ripple, Stellar, Tezos und Uniswap als Basiswerte an. Tracker-Zertifikate auf diese Krypto-Assets sind nun für Anleger als börsennotierte Produkte an der Börse Frankfurt Zertifikate AG (Open Market) erhältlich. Damit bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern in der DACH-Region das grösste verfügbare Produktuniversum für insgesamt 18 Krypto-Assets, die in verbriefter Form gehandelt werden können.

In diesem Zusammenhang ist Leonteq eine Kooperation mit der ICF BANK AG, Frankfurt, für die Strukturierung und den Vertrieb von strukturierten Produkten auf Krypto-Assets an institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich eingegangen.



Tino Wendisch, Head Crypto Offering bei Leonteq: «Wir freuen uns, unser Angebot an Krypto-Assets auf den deutschen und österreichischen Markt zu erweitern. Mit insgesamt 18 Krypto-Assets decken wir momentan rund 76% der gesamten Marktkapitalisierung dieser aufstrebenden Anlageklasse ab. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden dieses breite Basiswerte-Universum anbieten zu können. Jetzt haben Anleger eine einzigartige Möglichkeit in verbriefter Form in verschiedenen Themen innerhalb des Krypto-Raums wie dezentralisierte Finanzen, Speicherung oder Blockchain-Technologien zu investieren.»