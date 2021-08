---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Medienmitteilung (gemäss Art. 53 KR)

Basel, 12. August 2021



Die Bank Cler steigerte ihren Geschäftserfolg im ersten Halbjahr 2021 um 6,7% auf 35,2 Mio. CHF und setzte ihren Erfolgskurs fort. Ermöglicht wurde dieses gute Ergebnis durch ein Wachstum im Anlagegeschäft, tiefere Refinanzierungskosten, die hohe Qualität der Kundenausleihungen und einen tieferen Geschäftsaufwand. Die Neuausrichtung der Vertriebsorganisation mit einer stärkeren Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse und einer ganzheitlichen Beratung entfalten ihre Wirkung. Den Halbjahresgewinn stei¬gerte die Bank Cler auf 20,1 Mio. CHF (+0,9%).



Erfolgreiche Wachstumsstrategie im Anlagegeschäft



Mit einer Zunahme von 0,7 Mrd. CHF hat das Depotvolumen den grössten Anteil zum Wachstum im Anlagegeschäft beigetragen. Die Möglichkeit bereits ab 1 Franken Startkapital von den Vorteilen einer professionellen Vermögensverwaltung zu profitieren, wird weiterhin stark nachgefragt. So konnte das Volumen in der Anlagelösung der Bank Cler um weitere 239,7 Mio. CHF (+22,6%) auf über 1,3 Mrd. CHF gesteigert werden, wovon mit 528,9 Mio. CHF rund 40,7% auf die nachhaltige Anlagelösung entfallen. Aber auch die klassischen Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate wiesen erfreuliche Wachstumsraten auf. Die erfolgreiche Positionierung im Anlagegeschäft führte zu einem im Vergleich zur Vorjahresperiode um 0,9 Mio. CHF (+4,2%) höheren Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft.

Die Kundenvermögen verzeichnen in den ersten sechs Monaten insgesamt eine Zunahme um 1,3 Mrd. CHF (+6,1%) auf 21,9 Mrd. CHF. Zu dieser Entwicklung hat der Netto-Neugeld-Zufluss (Net New Money) 0,6 Mrd. CHF beigetragen.

Positives Kundenerlebnis im Fokus



Die Bank Cler investiert weiterhin in die Zukunft und das Kundenerlebnis: Die Modernisierung des Geschäftsstellennetzes und die Umsetzung des neuen Betreuungskonzepts wird mit der Modernisierung der Kundenzone am Hauptsitz in Basel Ende 2021 erfolgreich abgeschlossen. In allen Geschäftsstellen wird dann das neue Konzept der modernen Beraterbank umgesetzt sein.