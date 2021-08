---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung, 12. August 2021



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



* Immobilienportfolio um rund 3% auf CHF 664.3 Millionen gestiegen gegenüber Jahresende 2020



* 62% Wohnanteil am Soll-Mietertrag



* EBIT von CHF 14.5 Millionen, +29% gegenüber H1 2020

* Gewinn inkl. Neubewertungen CHF 10.6 Millionen, +30% gegenüber H1 2020

* Net Asset Value CHF 41.12 pro Namenaktie



* Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie am 8. Juni 2021 ausbezahlt



Die Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) schliesst das erste Halbjahr 2021 mit einem sehr erfreulichen Ergebnis ab. Der Wert des Immobilienportfolios stieg um rund 3% auf CHF 664.3 Millionen (31.12.2020: CHF 645.4 Millionen). Zu dieser positiven Entwicklung haben im Wesentlichen Investitionen in Renditeliegenschaften und Projekte beigetragen, insbesondere bei der Renditeliegenschaft 'Centre Loewenberg' in Murten, beim Umnutzungsprojekt Badenerstrasse 701 in Zürich sowie positive Neubewertungseffekte im Gesamtportfolio. Das EBIT verbesserte sich um 29% auf CHF 14.5 Millionen (H1 2020: CHF 11.2 Millionen) und der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg stieg um 30% auf CHF 10.6 Millionen (H1 2020: CHF 8.2 Millionen).



Halbjahresergebnis 2021 im Detail



Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften von CHF 26.1 Millionen p.a.

Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften (ohne Projekte) beliefen sich per 30. Juni 2021 annualisiert betrachtet auf CHF 26.1 Millionen (H1 2020: CHF 25.0 Millionen). Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung beträgt per Bilanzstichtag 62% (H1 2020: 61%).

Kaum Auswirkungen der Coronavirus Krise auf die Halbjahresrechnung 2021

Die COVID-19 Pandemie und die vom Bundesrat verordneten Lockdowns und Schutzmassnahmen haben verschiedenen Wirtschaftszweigen im Geschäftsjahr 2020 und auch noch im ersten Halbjahr 2021 zugesetzt. Nachdem die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Mieterträge des Immobilienportfolios der Novavest bereits in der Jahresrechnung 2020 gering ausfielen, war auch der Einfluss im ersten Halbjahr 2021 minimal. Insgesamt wurden für das erste Halbjahr 2021 Mietzinsreduktionen von TCHF 230 gewährt (rund 0.9% der annualisierten Soll-Mieterträge per 30. Juni 2021) und entsprechend in der Erfolgsrechnung erfasst.