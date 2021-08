DGAP-Adhoc Cicor übertrifft Vorjahresergebnisse und blickt positiv in die Zukunft (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.08.2021, 07:01 | 12 | 0 | 0 12.08.2021, 07:01 | Cicor übertrifft Vorjahresergebnisse und blickt positiv in die Zukunft ^

Die anhaltende Verknappung auf dem Markt für Halbleiterbauelemente und andere Vormaterialien stellt Cicor vor Herausforderungen und hat im ersten Halbjahr 2021 dafür gesorgt, dass der Umsatz nicht noch weiter gesteigert werden konnte. Aufgrund der langen Prozesslaufzeiten in der Halbleiterproduktion wird mit einer Entspannung der Situation erst um das Jahresende herum gerechnet. Dies bremst einerseits das Umsatzwachstum, andererseits platzieren Kunden längerfristige Aufträge, was neben der deutlichen Erholung der Weltkonjunktur zum markant um 51 % gestiegenen Auftragseingang von CHF 139,8 Mio. (1. Halbjahr 2020: CHF 92,6 Mio.) geführt hat. Die Book-to-Bill-Rate erreichte 1,20 (1. Halbjahr 2020: 0,85) und zeigt damit in Richtung weiteren Wachstums der Cicor Gruppe. Die Auftragsreichweite erreichte 8,5 Monate, deutlich über dem Vorjahreswert von rund 7 Monaten.

Der Fokus auf operative Exzellenz und strukturelle Optimierungen der Cicor Gruppe zeigt Erfolge: Sowohl die EBIT-Marge von 5,7 % (1. Halbjahr 2020: 3,7 %) als auch die EBITDA-Marge von 9,9 % (1.Halbjahr 2020: 8,5 %) haben damit nicht nur die Vorjahresergebnisse deutlich übertroffen, sie lagen auch oberhalb der vor der COVID-19-Pandemie im ersten Semester 2019 erzielten operativen Margen.

Die Verdreifachung des Nettoergebnisses auf CHF 5,2 Mio. bzw. 4,4 % vom Umsatz (1. Halbjahr 2020: CHF 1,7 Mio., 1,5 % vom Umsatz) beruht hauptsächlich auf den guten operativen Ergebnissen. Daneben hat auch die vorteilhafte Entwicklung des Euro zum Schweizerfranken im Berichtszeitraum beigetragen. Der freie Cashflow im ersten Semester 2021 war mit CHF -1,8 Mio. negativ (1. Halbjahr 2020: CHF 0,7 Mio.), weil zur Absicherung der Produktion die Bestände an Vorprodukten gezielt erhöht wurden. Der Verschuldungsgrad (Nettoschulden im Verhältnis zum EBITDA) verschlechterte sich trotz der Dividendenzahlung nur geringfügig von 0,7 auf 0,8, während die Eigenkapitalquote mit 41,9 % (31.12.2020: 41,9 %) unverändert blieb.

