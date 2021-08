^ DGAP-News: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank: ICF BANK und Leonteq kooperieren und bringen 18 Krypto-Tracker-Zertifikate in Deutschland und Österreich an den Start

12.08.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ICF BANK und Leonteq kooperieren und bringen 18 Krypto-Tracker-Zertifikate in Deutschland und Österreich an den Start



Frankfurt, 12. August 2021. Das Schweizer Wertpapierhaus Leonteq und die ICF BANK haben innovative Zertifikate-Lösungen für Investitionen in 18 verschiedene Krypto-Assets in Deutschland und Österreich gelauncht. Damit wird sowohl institutionellen als auch privaten Investoren in der DACH-Region das größte verfügbare Produktuniversum für Zertifikate auf Kryptowährungen, die in verbriefter Form gehandelt werden können, eröffnet.

Der durch die BaFin gebilligte Basisprospekt des Schweizer Wertpapierhauses Leonteq Securities AG ermöglicht es, Partizipationszertifikate auf die 18 wichtigsten Kryptowährungen, weit über die bekannten Vertreter Bitcoin und Ethereum hinaus, anzubieten. Das Produktportfolio der Tracker erstreckt sich über die Krypto-Assets Aave, Algorand, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Cosmos, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Ripple, Stellar, Tezos und Uniswap. Diese decken momentan rund 76 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller Krypto-Assets ab. Anleger können die Tracker-Zertifikate auf diese Kryptowährungen als börsennotierte Produkte an der Börse Frankfurt Zertifikate AG (Open Market) erwerben.



ICF wird sich bei dem Vertrieb der Krypto-Tracker auf institutionelle Investoren im deutschen und österreichischen Raum fokussieren. Neben klassischen Delta 1-Strukturen für Kryptowährungen (Nachbildung einzelner Kryptowährungen im Verhältnis 1:1) ermöglicht Leonteq interessierten Investoren zudem, verschiedene Kryptowährungen nach individuellen Anlagestrategien in Basket-Strukturen umzusetzen.



Sascha Rinno, Vorstand der ICF kommentiert:

"Durch die Kooperation mit Leonteq kommen wir dem Interesse von institutionellen Investoren an Krypto-Assets nach. Wir freuen uns, mit einer etablierten Emittentin wie Leonteq zusammenzuarbeiten, die für ausgezeichnete Qualität im Bereich strukturierter Zertifikate und Krypto-Assets steht. Die Vielfalt der lancierten Kryptowährungen ermöglicht den Investoren, individuelle Strategien zu verfolgen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses einmalig große Portfolio an Tracker auf so vielfältige Krypto-Assets auf großes Interesse stoßen wird."