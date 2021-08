---------------------------------------------------------------------------

* Half-year revenue reached CHF 986 million or 63% organic growth

* Revenue increased by 103% to reach CHF 516 million in the second quarter, with all regions reporting impressive sales growth

* Strong volume growth brought core EBIT to CHF 284 million, with a margin of 29%



* Reported net profit rose to CHF 175 million or 18%, including DrSmile earn-out adjustment



* Acquisition of Smilink, a doctor-led direct-to-consumer business, further strengthens the orthodontics business in Brazil

* Full-year 2021 outlook raised to organic revenue growth of above thirty percent, with profitability (core EBIT margin) nearly reaching the 2019 level, assuming the pandemic does not negatively impact the patient flow

in CHF Mio. Margenveränderungen H1 H1 2020 gerundet 2021

IFRS KERN[1] IFRS KERN1 Umsatz 985.5 985.5 605.1 605.1 Veränderung in CHF Veränderung 62.9% (22.4%) vor Wechselkurseffekt (17.0%) Veränderung organisch (19.2%) 67.1%

63.1%

Bruttogewinn 751.6 751.7 421.3 429.8 Marge 76.3% 76.3% 69.6% 71.0% Veränderung in CHF 530 Bp. (620 Bp.) Veränderung vor 560 Bp. (530 Bp.) Wechselkurseffekt

EBITDA 332.6 332.6 123.9 140.8 Marge 33.7% 33.7% 20.5% 23.3% Veränderung in CHF 1050 (830 Bp.) Bp.

Veränderung vor 1090 (690 Bp.) Wechselkurseffekt Bp.

EBIT 278.6 284.0 (73.8) 100.2 Marge 28.3% 28.8% (12.2%) 16.6% Veränderung in CHF 1220 (1090 Bp.) Bp.

Veränderung vor 1250 (940 Bp.) Wechselkurseffekt Bp.

Periodenergebnis 174.6 227.4 (93.7) 73.6 Marge 17.7% 23.1% (15.5%) 12.2% Veränderung in CHF 1090 (950 Bp.) Bp.

Ergebnis pro Aktie 10.87 14.19 (5.89) 4.49 (unverwässert, in CHF)

Free Cashflow 210.2 11.5 Marge 21.3% 1.9% Mitarbeitende (Ende Juni) 8169 7273 Basel, 12. August 2021: Der Umsatz der Straumann Group erreichte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 CHF 986 Mio., was ein Rekordergebnis darstellt. Dies steht im Gegensatz zum ersten Halbjahr 2020, in dem der Umsatz aufgrund der Lockdown-Massnahmen um 22% auf CHF 605 Mio. zurückging. Das starke Umsatzwachstum der Gruppe im ersten Quartal, angetrieben durch die Nachfrage der Konsumenten, die verfügbares Einkommen für aufwendigere Zahnbehandlungen ausgaben, setzte sich im zweiten Quartal fort. Der Umsatz im zweiten Quartal erreichte CHF 516 Mio. gegenüber CHF 248 Mio. im 2020, als der Umsatz in Schweizer Franken pandemiebedingt um fast 40% zurückgegangen war.