Biotest steigert dem Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 10%

- Erhöhung der Plasmasammelstationen auf 25 in Europa



- Herstellerlaubnis für Erweiterungsprojekt Biotest Next Level wurde erteilt

- Prognose bestätigt



Dreieich, 12. August 2021. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 verzeichnete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 257,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 234,8 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht liegt der Umsatz damit 23,0 Mio. EUR oder 9,8 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Insbesondere die Verkäufe des Immunglobulinpräparat Intratect(R) lagen deutlich über dem Vorjahreswert. Darüber hinaus konnten auch die Umsatzerlöse weiterer Produkte wie beispielsweise Haemoctin(R) und Albumin gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 gesteigert werden.



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 bei -8,5 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 0,7 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next Level Projekt in Höhe von 38,0 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 40,3 Mio. EUR). Das gegenüber dem Vorjahr verminderte EBIT im Segment Therapie resultiert aus überproportional gestiegenen Herstellungskosten. Ursachen der höheren Herstellkostenquote sind in erster Linie höhere Preise für Plasma, gestiegene Einkaufspreise für Hilfs- und Betriebsstoffe sowie ein im Vergleich zum Vorjahr margenschwächerer Länder- und Produktmix.



Für die Biotest Gruppe betrug das Ergebnis vor Steuern -17,8 Mio. EUR nach - 15,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.



Das Ergebnis nach Steuern der Biotest Gruppe lag damit im ersten Halbjahr 2021 bei - 18,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: - 16,7 Mio. EUR).

Im Jahr 2021 konnte Biotest den Ausbau der Plasmasammelkapazität fortsetzen. Im zweiten Quartal hat die ungarische Gesundheitsbehörde die Betriebserlaubnis für das zehnte Plasmapheresezentrum in Szombathely, Ungarn sowie im Juli für das elfte Plasmapheresezentrum in Sopron, Ungarn erteilt. Im zweiten Quartal hat Biotest ebenfalls von der tschechischen Gesundheitsbehörde SUKL die Betriebserlaubnis für das fünfte tschechische Plasmapheresezentrum in Budweis erhalten. Damit verfügte Biotest Ende Juli 2021 über 25 Plasmasammelzentren in Europa. Für den weiteren Jahresverlauf ist die Eröffnung zusätzlicher Plasmasammelzentren geplant.