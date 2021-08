windeln.de optimiert Lagerlogistik und führt erfolgreich Kapitalerhöhungen durch

H1 2021 Umsatz 33,3 Mio. EUR (33 % Rückgang gegenüber 50,0 Mio. EUR in H1 2020)

Bereinigtes EBIT -8,1 Mio. EUR (-24,5 % bereinigte EBIT-Marge) im Vergleich zu -3,8 Mio. EUR (-7,7 % bereinigte EBIT-Marge) in H1 2020

Kapitalerhöhungen in Q1 und Q3 2021 zur Verbesserung der Finanzlage erfolgreich durchgeführt

Prognose für 2021 angepasst

Lagerumzug erfolgreich abgeschlossen; zukünftige Logistikeinsparungen realisierbar

windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL201) veröffentlicht heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr (H1) 2021. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 33,3 Mio. EUR, was einem Rückgang von 33 % gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres (50,0 Mio. EUR) entspricht. Das bereinigte EBIT belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf -8,1 Mio. EUR (H1 2020: -3,8 Mio. EUR).Das Bebitus-Geschäft wurde zum Stichtag 30. Juni 2021 noch nicht veräußert, es wird allerdings weiterhin beabsichtigt, das südeuropäische Geschäft zu verkaufen. Das zu veräußernde Geschäft darf nach Ablauf des 30. Juni 2021 nicht mehr nach IFRS 5 als aufgegebener Geschäftsbereich eingestuft werden, die Zahlen für das vergangene Jahr wurden entsprechend angepasst und schließen das Bebitus-Geschäft mit ein.In China wurden im ersten Halbjahr 2021 20,5 Mio. EUR Umsatz erzielt, was einem Rückgang von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (H1 2020: 33,4 Mio. EUR).Der deutliche Umsatzrückgang ist maßgeblich auf die im vorherigen Berichtszeitraum ungewöhnlich hohen Umsatzerlöse durch den Verkauf von Hygieneartikeln an Firmenkunden (7,0 Mio. EUR Umsatzerlöse in H1 2020, verglichen mit 765 TEUR in H1 2021) sowie die 2020 bilanzierten Umsatzsteuerrückerstattungen für das China-Geschäft für frühere Jahre (3,6 Mio. EUR) zurückzuführen. Zusätzlich trugen die vorübergehenden Liefereinschränkungen durch den Umzug des Hauptlagers sowie ein niedriges Bestandsniveau in den chinesischen Lagern wesentlich zum Umsatzrückgang bei. Unter Beachtung dieser Sondereffekte bewegt sich der Umsatzrückgang in einem niedrigen zweistelligen Prozentbereich.