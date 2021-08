Nordex Group verzeichnet im ersten Halbjahr 2021 Umsatz- und Ergebniszuwachs

Umsatz erhöht sich um 32 Prozent auf EUR 2,7 Mrd. im ersten Halbjahr

EBITDA in Höhe von EUR 68,4 Mio. führt zu EBITDA-Marge von 2,5 Prozent

Installationen steigen um 44 Prozent auf 3,0 Gigawatt

Prognose für 2021 bestätigt

Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Mio. im Juli erfolgreich abgeschlossen und Garantielinie erhöht und bis 2024 verlängert; Revolvierender Konsortialkredit (RCF) vor Ablauffrist gekündigt



Hamburg, 12. August 2021. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat im ersten Halbjahr 2021 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Der Umsatz stieg als Folge des deutlich erhöhten Aktivitätsniveaus auf EUR 2,7 Mrd. (H1/2020: EUR 2,0 Mrd.). Die Gesamtleistung, die auch Bestandsveränderungen umfasst, erhöhte sich um nahezu 17 Prozent auf EUR 2.324,5 Mio. (H1/2020: EUR 1.990,0 Mio.). Die positive Entwicklung wurde im zweiten Quartal nur noch in geringem Umfang durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das operative Geschäft beeinflusst. Dahingegen waren die indirekten Auswirkungen der Pandemie durch Verwerfungen an den Rohstoff- und Logistikmärkten noch deutlich sichtbar. Vor diesem Hintergrund belief sich das EBITDA auf EUR 68,4 Mio. (H1/2020: EUR -70,8 Mio.). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 2,5 Prozent (H1/2020: -3,5 Prozent).



Operative Entwicklung

Die Nordex Group erhöhte im Segment Projekte (ohne Service) in den ersten sechs Monaten 2021 ihren Auftragseingang um 9,9 Prozent auf 2,8 GW (H1/2020: 2,5 GW); dies entspricht einem Wert von EUR 1.961,7 Mio. nach EUR 1.805,9 Mio. im Vorjahr. Vom Auftragseingang (in MW) entfielen 71 Prozent auf Europa und 29 Prozent auf Lateinamerika. Zum Ende des ersten Halbjahres belief sich der Auftragsbestand der Nordex Group auf insgesamt EUR 7,7 Mrd. (H1/2020: EUR 8,1 Mrd.), die sich auf EUR 4,8 Mrd. (H1/2020: EUR 5,4 Mrd.) im Segment Projekte und EUR 2,9 Mrd. (H1/2020: EUR 2,7 Mrd.) im Segment Service verteilen.