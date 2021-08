DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AGE steigert Funds From Operations um 15,2 Prozent auf EUR 19,4 Mio.

- Starke Vermietungsleistung von 122.000 m² im ersten Halbjahr 2021 enthält langfristigen Mietvertrag mit Amazon für Verteilzentrum in Leipzig

- Funds from Operations I (nach Steuern und vor Minderheiten) wachsen um 15,2 Prozent auf EUR 19,4 Mio. (H1 2020: EUR 16,9 Mio.)

- Ergebnis aus Vermietung steigt auf EUR 34,2 Mio., nach EUR 33,0 Mio. im Vorjahr

- Nach Auszahlung der Dividende von 62 Eurocent je Aktie liegt der NAV je Aktie (unverwässert) bei EUR 5,45 (Ende 2020: EUR 5,91)



Langen, den 12. August 2021. Trotz der Corona-Pandemie hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) das erste Halbjahr des Jahres 2021 erfolgreich abgeschlossen. Die Gesellschaft konnte eine hohe Vermietungsleistung von 122.000 m² erzielen und dabei unter anderem einen langfristigen Mietvertrag mit Amazon für ein neu zu errichtendes Verteilzentrum mit rund 26.000 m² Nutzfläche in Leipzig abschließen.

Die DEMIRE hat das erste Halbjahr zudem genutzt, um die strategische Portfoliobereinigung aktiv voranzutreiben und gleichzeitig die größte Einzeltransaktion der Unternehmensgeschichte - den Ankauf des Bürogebäudes Cielo in Frankfurt am Main - unmittelbar nach dem Stichtag des Berichtszeitraums erfolgreich abzuschließen.

Die Geschäftstätigkeit wurde dabei im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres durch die COVID-19-Pandemie in vergleichsweise geringem Maße beeinflusst. Durch einen aktiv geführten Dialog mit den Mietern sind seit Jahresbeginn Mieteinnahmen in Höhe von nur rund EUR 2,4 Mio. Euro ausstehend, das entspricht 3,0 Prozent der erwarteten Mieteinnahmen für das Jahr 2021. Die Gesellschaft sieht sich für die Zukunft daher gut aufgestellt und bestätigt die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr.