Wir betreten aktuell Neuland für den DAX. Wie nachhaltig sind die Rekorde über 15.811 Punkten? Eine Antwort könnte der heutige Tag geben.

Tagesstart im DAX im Dreieck

Bis es dazu kam, gab es jedoch noch ein wenig "Verwirrung" für die Marktteilnehmer. Die Inflationsdaten mussten interpretiert werden.

Bei den Daten aus Deutschland klangen Sorgen mit an. Denn die deutschen Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an und deuten damit auf weiter voranschreitende Inflation hin. Direkt zum Handelsstart tauchte der DAX daher erst einmal ab und unterschritt das Vortagestief. Jedoch nur kurz - in der ersten Handelsstunde war diese Bewegung bereits negiert und wir starrten gebannt auf die 15.800.

Weitere Impulse sollten von den US-Daten am frühen Nachmittag ausgehen. Dort konnte die Inflation zumindest gezügelt werden. Im Juli stiegen die US-Verbraucherpreise um 5,4 Prozent und blieben damit zwar auf einem sehr hohen Niveau, stiegen aber nicht mehr weiter an. Zudem lag die oft beobachtete Kernrate (Preisentwicklung ohne Energie- und Lebensmittelpreise) mit plus 4,3 Prozent genau im Rahmen der Prognosen.

Für die Wall Street bedeutete dies einen positiven Start mit neuem Rekord im Dow Jones, welcher diesmal auch im DAX stattfand. Sehr dynamisch ging es um rund 100 Punkte bis zur 15.887 nach oben und durchbrach damit die Widerstandszone.

Bis zum XETRA-Ende wurde das Niveau über der 15.800 verteidigt und ebenso ein Schlusskursrekord eingestellt. Der Pullback war charttechnisch sehr gesund und fusste genau auf dem ehemaligen Hochpunkt:

XETRA-Ausbruch erfolgt

Die Bandbreite zwischen Tiefpunkt und Hochpunkt verdoppelte sich von 70 auf nun 150 Zähler und liegt somit wieder im statistischen Mittel. Folgende Parameter sind aufgezeichnet worden:

Eröffnung 15.792,12 Tageshoch 15.887,16 Tagestief 15.726,30 Vortageskurs 15.770,71 Schlusskurs 15.826,09

In der Nachbetrachtung war die Entscheidung richtig, vor einem schnellen Short am Ausbruchsniveau in der ersten Bewegung zu warnen.

Die heutige Frage dürfte sein, ob wir nach dem Pullback den Trend auf der Oberseite fortsetzen oder die neuen Hochs abverkauft werden.

Das große Chartbild zeigt den Ausbruch deutlich auf: