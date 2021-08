---------------------------------------------------------------------------

SLM Solutions: Auftragseingang wächst in H1 2021 deutlich um EUR 11 Mio. auf EUR 24,7 Mio.; Umsatz von EUR 31,7 Mio. erzielt



* Starker Auftragseingang hebt Auftragsbestand zum 30. Juni 2021 signifikant auf EUR 30,2 Mio. an nach EUR 19,2 Mio. zum 30. Juni 2020

* Leichtes Wachstum des Halbjahresumsatzes auf EUR 31,7 Mio. im Einklang mit den Erwartungen des Managements (H1 2020: EUR 31,2 Mio.)

* Beschleunigung des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwartet



* EBITDA für H1 2021 mit EUR -6,2 Mio. auf Vorjahresniveau (H1 2020: EUR -6,0 Mio.)



* Aufbau eines Kompetenzzentrums für Superlegierungen auf Nickelbasis an der US-Westküste auf gutem Weg



Lübeck, 12. August 2021 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 eine spürbare Belebung ihres Geschäfts, was sich insbesondere im stark angestiegenen Auftragseingang zeigte. SLM erhielt Aufträge im Gesamtwert von EUR 24,7 Mio. EUR, verglichen mit nur EUR 13,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2020, das stark durch die COVID-19-Pandemie belastet war. Der Konzernumsatz wuchs leicht auf EUR 31,7 Mio. (H1 2020: EUR 31,2 Mio.), während das EBITDA mit EUR -6,2 Mio. im Bereich der Vorjahresperiode lag (H1 2020: EUR -6,0 Mio.). Im ersten Halbjahr des Vorjahres hatte SLM von mehreren Einmaleffekten wie einem erlassbaren Darlehen für die

US-Konzerngesellschaft, Kurzarbeit am deutschen Hauptsitz in Lübeck und der Auflösung von Rückstellungen profitiert. Der Auftragsbestand des Unternehmens verbesserte sich im Jahresvergleich um EUR 11,0 Mio. auf EUR 30,2 Mio. (30. Juni 2020: 19,2 Mio. EUR), spiegelt das Wachstum im Auftragseingang und bildet eine gesunde Basis für die erwartete Beschleunigung des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte 2021.