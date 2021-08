BIKE24 nach Börsengang mit starken Halbjahresergebnissen: Umsatzplus von 44 Prozent, bereinigtes EBITDA um 83 Prozent auf EUR 18,9 Mio. verbessert

Mit einem Plus von 41,8 Prozent auf 792 Tsd. aktive Kunden starker Aufwärtstrend bei der Neukundengewinnung

Anstieg der Bestellungen auf 908 Tsd. gegenüber 677 Tsd. im Vorjahreszeitraum

Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich von 11,7 Prozent auf 14,9 Prozent im Berichtszeitraum

Expansion in Südeuropa wird vorangetrieben

Dresden, 12. August 2021. Bei BIKE24 stehen auch im ersten Halbjahr 2021 alle Zeichen auf Wachstum. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Ausrüstung, Ersatzteilen, Kleidung und Fahrrädern bescherte der E-Commerce-Plattform in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzanstieg um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach erfolgreichem Börsengang, der die Bike24 Holding AG mit frischem Kapital versorgte, setzt das Unternehmen jetzt seine Expansionspläne in Südeuropa fort. Bei der Suche nach einem geeigneten Lagerstandort in Spanien trafen die Verantwortlichen eine erste Vorauswahl. Zudem arbeitet das Team aktuell mit Hochdruck am Relaunch seines Online-Shops, der im Herbst 2021 live gehen soll.

"Hinter uns liegt ein ereignisreiches und sehr erfolgreiches erstes Halbjahr, das mit dem Börsengang Ende Juni seinen Höhepunkt hatte", berichtet Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24. "Dass wir die Herausforderungen so gut meistern konnten, die Lieferengpässe sowie Verzögerungen in der Lieferkette an unsere Branche stellten, verdanken wir einer vorausschauenden Einkaufspolitik, unseren gefestigten Lieferantenbeziehungen und einer starken Teamleistung."