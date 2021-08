DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

Delivery Hero hebt nach starkem Wachstum im zweiten Quartal 2021 die GMV-Prognose für das Gesamtjahr auf 33-35 Mrd. EUR an



12.08.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Delivery Hero meldet einen anhaltend positiven Wachstumstrend in Q2 2021 mit einem Rekord von 730 Mio. Bestellungen (+79% YoY), einem Anstieg des Bruttowarenwerts (GMV) auf 8,4 Mrd. EUR (+74% YoY) und einem Gesamtumsatz der Segmente von 1,5 Mrd. EUR (+105% YoY)

Delivery Hero baut sein Quick-Commerce-Geschäft weiter aus, mit einem Anstieg des Umsatzes im Segment Integrated Verticals von 237% auf 236 Mio. EUR und der Eröffnung von 84 neuen Dmarts im zweiten Quartal 2021; weltweit sind nun 687 Dmarts aktiv

Aufgrund der positiven Entwicklung erhöht Delivery Hero die GMV-Prognose auf zwischen 33 und 35 Mrd. EUR und die Gesamtumsatzprognose der Segmente auf 6,4 bis 6,7 Mrd. EUR, mit einer erwarteten bereinigten EBITDA/GMV-Marge von etwa -2% für das Geschäftsjahr 2021 Berlin, 12. August 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder "die Gruppe"/"das Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, verzeichnete im zweiten Quartal 2021 ein anhaltend starkes Wachstum[1]. Im gesamten Quartal verarbeitete die Gruppe 730 Mio. Bestellungen, was einem Anstieg von 79% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das GMV von Delivery Hero wuchs um 74% YoY auf 8,4 Mrd. EUR, während der Gesamtumsatz der Segmente um 105% YoY auf 1,5 Mrd. EUR anstieg. Damit ist Q2 2021 das zehnte Quartal in Folge mit einem Gesamtumsatzwachstum von rund 100%. Mit dem erfolgreichen Start von Woowas eigenem Lieferangebot in Südkorea wurden rund 50% der Bestellungen der Gruppe über das eigene Fahrernetzwerk ausgeliefert. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Das zweite Quartal war erneut von einem herausragenden Wachstum geprägt und wir haben nur geringe Auswirkungen durch die schrittweise Lockerung der COVID-19-Maßnahmen wahrgenommen. Delivery Hero konzentriert sich weiterhin auf die Stärkung seiner globalen Präsenz und wir freuen uns besonders, wieder auf dem deutschen Markt vertreten zu sein. Ebenso sind wir stolz darauf, mit unserem Programm für umweltfreundliche Verpackungen die Branche auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit voranzubringen. Auch in den kommenden Jahren werden wir weiterhin einen positiven Einfluss auf die Umwelt und unsere Märkte ausüben." Seite 2 ► Seite 1 von 5



