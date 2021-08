Bechtle mit anhaltend starker Geschäftsentwicklung

- Umsatz steigt im zweiten Quartal um 9,3 % auf 1,43 Mrd. €

- EBT wächst um fast 40 %

- Cashflow deutlich über Vorjahr

- Prognose erhöht

Neckarsulm, 12. August 2021 - Auch das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 hat die Bechtle AG mit sehr starken Zahlen abgeschlossen. Trotz der weltweiten Lieferengpässe auf dem IT-Markt und der anhaltenden Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte das IT-Unternehmen den Umsatz im zweiten Quartal 2021 um 9,3 % auf 1.432,8 Mio. € steigern. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich überproportional um 39,8 % auf 81,2 Mio. €. Die EBT-Marge verbesserte sich damit auf herausragende 5,7 %. Zum

30. Juni 2021 waren 12.421 Mitarbeitende bei Bechtle beschäftigt, das sind 466 Menschen mehr als zum Vorjahresquartal.

Im EBT ist auch ein positiver Einmaleffekt in Höhe von 9,5 Mio. € berücksichtigt. Die Bechtle AG hat in Vorquartalen Rückstellungen zur Risikovorsorge gebildet, die im zweiten Quartal zum Teil wieder aufgelöst werden konnten. Auch ohne diesen Effekt wäre das EBT allerdings um hervorragende 23,5 % gewachsen, die Marge läge bei 5,0 %. "Es ist uns gut gelungen, das Geschäft trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiter stark voranzubringen. Die Nachfrage unserer Kunden nach leistungsfähigen IT-Lösungen und Services ist in allen Geschäftsfeldern ungebrochen hoch", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.





Ergebnisentwicklung im Systemhaus-Segment äußerst positiv

Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services steigerte Bechtle den Umsatz von April bis Juni 2021 um 1,2 % auf 904,3 Mio. €. Hier wirkt sich zum einen die herausragende Geschäftsentwicklung im Vorjahresquartal aus. Zum anderen haben sich in diesem Segment die Lieferengpässe vor allem bei großvolumigen Rahmenverträgen stärker bemerkbar gemacht. Erfreulich ist, dass Bechtle den Service-Anteil ausbauen konnte, auch getrieben von einer wieder stärkeren Nachfrage der Industriekunden. Das EBIT erhöhte sich um 33,3 % auf 53,6 Mio. €. Die EBIT-Marge stieg von 4,5 % auf 5,9 %. Ohne den genannten Einmaleffekt ist das EBIT um 14,8 % und die Marge auf 5,1 % gestiegen.