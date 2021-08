---------------------------------------------------------------------------

SIXT-Geschäftsentwicklung erreicht in Q2 2021 Niveau des Rekordjahres 2019 - trotz Ausbau der Marktposition in USA und Europa bleibt pandemiebedingte Unsicherheit bestehen, insbesondere für das 4. Quartal

* Ergebnis vor Steuern (EBT) in Q2 liegt mit 77,9 Mio. Euro bereits über dem entsprechenden Wert von 2019, verbunden mit überdurchschnittlicher Rendite von 15,6 %



* Verdopplung des Konzernumsatzes gegenüber 2020 durch starkes US-Geschäft, nicht zuletzt dank strategischer Akquisitionen an wichtigen Airports, aber auch deutliche Belebung der Nachfrage in europäischen Kernländern



* Investitionen in die Flotte in Q2 gegenüber Q1 auf 2,1 Mrd. Euro nahezu verdoppelt und nur noch 12 % unter dem Wert in Q2 2019

* Kosten im Vergleich zu Q2 2019 um knapp 25 % (140 Mio. Euro) gesunken bei einem nur um rund 20 % geringeren Quartalsumsatz

* Mit verfügbaren finanziellen Mitteln von rund 1,5 Mrd. Euro ist SIXT gut gerüstet für weiteren Flottenausbau



* SIXT plant für die kommenden Jahre signifikante Investitionen in Produkte, Prozesse und Technologie sowie einen erheblichen Mitarbeiteraufbau



* SIXT gibt erstmals Prognose für Gesamtjahr 2021 ab trotz anhaltender Unsicherheiten durch Corona



* Co-CEO Alexander Sixt: "SIXT hat die Krise als Chance genutzt und seine Marktposition sowohl in Europa als auch insbesondere in den USA ausgebaut. Trotz des äußerst positiven Ergebnisses im zweiten Quartal bleibt das vierte Quartal dieses Jahres mit Unsicherheiten behaftet."

Pullach, 12. August 2021 - Der internationale Mobilitätsdienstleister SIXT hat die Corona-Krise genutzt, um durch gezielte Produkterweiterungen, strategische Akquisitionen, striktes Kostenmanagement und Absicherung der soliden Kapital- und Finanzierungsbasis seine Marktposition zu stärken und auszubauen. Nach einer deutlichen Nachfragebelebung im zweiten Quartal 2021, insbesondere in den USA, befindet sich die Geschäftsentwicklung im SIXT-Konzern auf Niveau des Rekordjahres 2019. So lag das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in Q2 dieses Jahres mit 77,9 Mio. Euro über dem vergleichbaren Wert des Jahres 2019 von 73,3 Mio. Euro (+6,3 %), obwohl der operative Quartalsumsatz mit 498,1 Mio. Euro noch rund 20 % unter dem Niveau von 2019 (625,7 Mio. Euro) lag. Mit Blick auf die Umsätze im Flugverkehr, die im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 weltweit um mehr als 62 % gesunken sind, ist dieser Umsatzrückgang klar unterproportional und Resultat eines hochflexiblen Geschäftsmodells, gezielter Akquisitionen und strategischer Produktoffensiven zur richtigen Zeit bei zugleich optimierter Kostenbasis. Gegenüber dem Vorjahresquartal, das stark durch den ersten Corona-Lockdown geprägt war, errechnet sich sogar eine Ergebnisverbesserung um rund 196 Mio. Euro. Außerdem ist es SIXT gelungen, die Kosten im Vergleich zum niedrigeren Umsatz deutlich überproportional zu reduzieren. Im Vergleich zu Q2 2019 sanken die Kosten um knapp 25 % (140 Mio. Euro) bei einem bereits genannten, nur um rund 20 % geringeren Quartalsumsatz. Auf Basis des sehr erfreulichen, über der Markterwartung liegenden Quartalsverlaufs und der wieder verstärkten Reisetätigkeit hatte der Vorstand bereits am 20. Juli erstmals eine Prognose für das Gesamtjahr 2021 abgegeben.