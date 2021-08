Viscom AG überzeugt mit positiver Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021.

Umsatz: 34.069 T€ (Vj.: 29.468 T€)

Auftragseingang: 45.477 T€ (Vj.: 25.304 T€)

Auftragsbestand: 30.346 T€ (Vj.: 11.775 T€)

EBIT: 507 T€ (Vj.: -3.873 T€)



Hannover, 12. August 2021 - Die Weltkonjunktur erholt sich weiter und der Aufschwung kehrt zurück. Diese positive globale Entwicklung ist auch für die Viscom AG deutlich spürbar. Allein im zweiten Quartal 2021 konnte das niedersächsische Maschinenbauunternehmen Ordereingänge in Höhe von 24.736 T€ (Vj.: 9.376 T€) verbuchen, dies entspricht einer Steigerung um das 2,6-fache im Vergleich zum korrespondierenden Vorjahreszeitraum und stellt somit auch den stärksten Auftragseingang eines zweiten Quartals in der Geschichte des Viscom-Konzerns dar. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 konnte das Unternehmen Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 45.477 T€ (Vj.: 25.304 T€) verzeichnen. Im Vergleich zur Vorjahresperiode bedeutet dies einen deutlichen Anstieg um rund 80 %.

Der positive Auftragseingang führte in der Folge zu einem gestiegenen Auftragsbestand in Höhe von 30.346 T€ (Vj.: 11.775 T€) und sichert der Viscom AG eine sehr gute Auslastung in der Produktion für die kommenden Monate. Der Umsatz erreichte einen Wert von 34.069 T€ (Vj.: 29.468 T€) und lag damit um 15,6 % über dem Vorjahreswert. Die vorgenommenen Kostenreduzierungsprogramme und Einsparungs-maßnahmen wurden auch im ersten Halbjahr 2021 weiter konsequent verfolgt und umgesetzt. Dies führte bei dem Umsatzanstieg zu einem deutlich verbesserten Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit betrug 507 T€ (Vj.: -3.873 T€) und entsprach damit einer EBIT-Marge von 1,5 % (Vj.: -13,1 %). Das Periodenergebnis belief sich auf 387 T€ (Vj.: -3.957 T€).