JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach Quartalszahlen von 180 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer wachse schneller und mit einer höheren Marge als erwartet und zähle zu den attraktivsten Branchentiteln, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen an./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 09:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 19:00 / ET