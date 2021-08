---------------------------------------------------------------------------

Westwing meldet ein erfolgreiches zweites Quartal mit 19% Umsatzwachstum und einer Profitabilität von 8% bereinigter EBITDA-Marge



* Neues Topline-Niveau bestätigt: Umsatzwachstum von 19% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 132 Mio. im zweiten Quartal 2021



* Starke Profitabilität von EUR 11 Mio. bereinigtem EBITDA und 8% bereinigter EBITDA-Marge im zweiten Quartal 2021



* Fünf aufeinanderfolgende Quartale mit positivem Free Cashflow, Westwing generiert im zweiten Quartal 2021 EUR 7 Mio. Free Cashflow

* Der strategisch wichtige Anteil der Westwing Collection stieg im zweiten Quartal 2021 im Jahresvergleich um 10 Prozentpunkte auf 32% des Bruttowarenvolumens



* Das Management bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz von EUR 510-550 Mio. (18-27% Wachstum) und EUR 42-55 Mio. bereinigtem EBITDA (8-10% bereinigte EBITDA-Marge)

München, 12. August 2021. Westwing, der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa, gibt heute heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt.



Ergebnisse Q2 2021



Westwing konnte seine Umsätze gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal weiter steigern. Im zweiten Quartal 2021 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19% auf EUR 132 Mio. (Q2 2020: EUR 111 Mio.).



Dieses sehr attraktive Wachstum wurde abermals durch beide Segmente von Westwing getrieben. Das internationale Segment steigerte den Umsatz um 11% auf EUR 57 Mio. (Q2 2020: EUR 51 Mio.), während das DACH Segment im zweiten Quartal 2021 um 25% auf EUR 75 Mio. (Q2 2020: EUR 60 Mio.) wuchs.

Treiber dieses Wachstums ist weiterhin die sehr loyale Kundenbasis von Westwing. Die Anzahl der aktiven Kunden, die in den letzten zwölf Monaten mindestens eine Bestellung getätigt haben, belief sich Ende Juni 2021 auf 1,7 Millionen - +47% mehr aktive Kunden als Ende Juni vergangenen Jahres. Auch die hohe Anzahl an Neukunden der vergangenen Quartale konnte Westwing langfristig an sich binden - eine deutliche Bestätigung für Westwings loyalitätsgetriebenes Geschäftsmodell und die Basis für zukünftiges Wachstum.