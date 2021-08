Ölpreise knapp im Plus - US-Rohölbestände sinken

London 12.08.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach oben. Die Rohölbestände in den USA sind laut EIA etwas zurückgegangen. Die US-Regierung fordert von den OPEC-Staaten eine Ausweitung der Produktion.Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 6. August um 0,4 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um rund sechs Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände sind um 1,4 Mio. Barrel gesunken, die Bestände der Destillate stiegen um 1,8 Mio. Barrel.

Die US-Raffinerien setzten täglich 16,2 Mio. Barrel Rohöl durch, 277.000 Barrel/Tag mehr als in der Vorwoche. Die Auslastung der Raffinerien stieg auf 91,8 Prozent, wobei die Produktion von Benzin auf 10,0 Mio. Barrel sank und die Produktion der Destillate auf 4,9 Mio. Barrel/Tag stieg.Die Nachfrage nach Ölprodukten in den USA lag im Schnitt der letzten vier Wochen bei 20,6 Mio. Barrel/Tag, 11,3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Nachfrage nach Benzin lag bei durchschnittlich 9,5 Mio. Barrel/Tag, 8,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach Flugbenzin lag um 45,8 Prozent über dem Vorjahresniveau.Die Förderung von Rohöl stieg zuletzt leicht um 100.000 Barrel auf 11,3 Mio. Barrel/Tag. Die Importe gingen um 36.000 Barrel auf 6,396 Mio. Barrel/Tag zurück, die Exporte stiegen um 759.000 auf 2,663 Mio. Barrel/Tag.Vertreter der US-Regierung haben die OPEC+ Staaten am Mittwoch aufgefordert, die Förderung von Rohöl auszuweiten. Grund dafür ist offenbar die Sorge, dass hohe Ölpreise die Erholung der globalen Konjunktur gefährden könnten.Ab August soll die Produktion von Rohöl in den OPEC+ Staaten monatlich um 400.000 Barrel/Tag hochgefahren werden. In Washington wird befürchtet, dass dies jedoch nicht ausreicht. Das Weiße Haus teilte später mit, dass man eine langfristige Vereinbarung wünsche und keine sofortige Reaktion. Die Produzenten in den USA wurden derweil nicht zu Erhöhung der Förderung aufgerufen. Dort lag das Hoch der Förderung bei 13,0 Mio. Barrel/Tag.Das Fass Brent-Rohöl steigt um 0,1 Prozent auf 71,52 USD, WTI-Rohöl gewinnt 0,1 Prozent auf 69,30 USD/Barrel hinzu.